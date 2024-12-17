Του Θανάση Γκαβού

Πρόγευμα εργασίας έχουν στο Λονδίνο οι υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, στην τρίτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών το τελευταίο δίμηνο, μετά από τις δύο συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μετά από τη συνάντηση των κ.κ. Κωνσταντίνου Κόμπου και Ντέιβιντ Λάμι θα ακολουθήσει η δεύτερη επισκόπηση του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών από διευρυμένες αντιπροσωπείες.

Οι δύο Υπουργοί συζητούν θέματα διμερούς συνεργασίας, το Κυπριακό και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στις σύντομες δηλώσεις του κατά την υποδοχή στην επίσημη κατοικία του Βρετανού Υπ. Εξωτερικών, ο κ. Λάμι έκανε λόγο για μία «θαυμάσια και θερμή» διμερή σχέση. Πρόσθεσε ότι γνωρίζει την Κύπρο όλη του ζωή μέσω των πολλών ομογενών που έχουν φτιάξει το σπίτι τους στο βόρειο Λονδίνο, το οποίο και ο ίδιος εκπροσωπεί στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Εξέφρασε την «τεράστια ευγνωμοσύνη» της βρετανικής κυβέρνησης προς την Κύπρο για τη βοήθεια που έχει προσφέρει στην παγκόσμια κοινότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, για τον τρόπο με τον οποίο έχει στηρίξει τον λαό της Ουκρανίας για για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να καταπολεμά τη διακίνηση παράνομου χρήματος.

Ο Δρ Κόμπος από την πλευρά του επισήμανε ότι η συνάντηση γίνεται μετά από δύο συναντήσεις των ηγετών των δύο χωρών σε διάστημα 60 ημερών, κάτι που ανέφερε και ο κ. Λάμι. «Υπάρχει μία σαφής πολιτική κατεύθυνση», είπε ο Κύπριος Υπ. Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι με τον συνομιλητή του έχουν αναλάβει να μετατρέψουν τις προθέσεις σε ενέργειες και αποτελέσματα προς την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Έκανε λόγο για πολύ στιβαρό θεμέλιο στις διμερείς σχέσεις που προκύπτει από τους ιστορικούς δεσμούς, την πολυεπίπεδη φύση των δεσμών αυτών και τον «κρίσιμο» ρόλο της ομογένειας.

Έκανε επίσης λόγο για ένα στρατηγικό όραμα αναβάθμισης, ενίσχυσης και προσαρμογής των σχέσεων των δύο χωρών ώστε να υλοποιηθεί η πολιτική κατεύθυνση που έχει χαραχτεί. Ολοκλήρωσε μιλώντας για μία πολύ σημαντική ατζέντα κατά τις σημερινές συνομιλίες.

Των δύο διευρυμένων αντιπροσωπειών που θα διεξαγάγουν τον διάλογο θα ηγούνται αντιστοίχως ο Γενικός Διευθυντής του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών (Ανδρέας Σ. Κακουρής) και η Γενική Διευθύντρια Ευρώπης στο Foreign Office (ντέιμ Ντέμπορα Μπρόνερτ).

Ο διμερής Στρατηγικός Διάλογος εγκαινιάστηκε πέρυσι τέτοια εποχή στη Λευκωσία και έχει συσταθεί από το Μνημόνιο Συναντίληψης που είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2022 στο Λονδίνο από τους τότε Υπουργούς Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη και Τζέιμς Κλέβερλι.

Σκοπός του σημερινού διαλόγου είναι η επισκόπηση της εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας το περασμένο έτος στους τομείς που εξετάζονται, καθώς και η επικαιροποίηση δράσεων στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών που δίνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών αλλά και οι ηγέτες των δύο χωρών.

Οι επιμέρους τομείς διμερούς συνεργασίας που εξετάζει ο Στρατηγικός Διάλογος είναι: η εξωτερική πολιτική - η άμυνα και ασφάλεια - το εμπόριο και η ευημερία - η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η επιστήμη και η καινοτομία - οι ναυτιλιακές υποθέσεις - η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής - η επιβολή του νόμου και η πάταξη του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας - η νομική συνεργασία - οι προξενικές υπηρεσίες.

Το βράδυ ο κ. Κόμπος θα συναντηθεί με στελέχη της ομογένειας για να τα ενημερώσει κυρίως για την πορεία των προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ενώ θα παραχωρήσει και συνέντευξη στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.



