Η 15χρονη Νάταλι Ράπνοου η οποία ονομαζόταν «Σαμάνθα», αναγνωρίστηκε από τις αρχές ως ύποπτη για τους πυροβολισμούς χθες Δευτέρα, στο χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουισκόνσιν που είχαν ως αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους, ένας δάσκαλος και ένας μαθητής και ακόμη 6 να τραυματιστούν.

Η 15χρονη άνοιξε πυρ μέσα σε μια μεικτή αίθουσα μελέτης και στη συνέχεια όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία αυτοκτόνησε αφού οι αστυνομικοί την βρήκαν νεκροί με ένα όπλο να βρίσκεται δίπλα της.

Το κίνητρο της 15χρονης δεν είναι ακόμα γνωστό. Η ίδια φαίνεται να γοητευόταν με τους πυροβολισμούς στα σχολεία και το θάνατο, ιδιαίτερα με τη σφαγή στο λύκειο Κολουμπάιν το 1999.

Η 15χρονη Νάταλι Ράπνοου

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν το μακελειό η Ράπνοου είχε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο κάποιες από τις σκέψεις της στις οποίες εξέφραζε τις ριζοσπαστικές φεμινιστικές ιδεολογίες της. Ένα μέρος από τη δημοσίευσή της ήρθε στη δημοσιότητα ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά του:

«Κάθε αρσενικό πρέπει να αφανιστεί, από μωρά μέχρι ηλικιωμένους. Μόνο τότε οι γυναίκες μπορούν να είναι ελεύθερες να δημιουργήσουν έναν νέο κόσμο. Θα είμαι πρωτοπόρος, θα είμαι η πρώτη που θα κάνει το πρώτο βήμα. Δεν με νοιάζει αν είναι πατεράδες, αδέρφια, σύζυγοι, γιοι, δάσκαλοι, η αστυνομία και ειδικά νέοι ή πολιτικοί. Λαχταρώ να τους σκοτώσω όλους. Αυτή είναι η αποστολή μου. Μόνο όταν η παρασιτική τους λάσπη έχει εξαφανιστεί από αυτή τη γη, τότε ο κόσμος θα είναι καθαρός και οι γυναίκες μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή. Είναι ο μόνος τρόπος. Σε περίπου 10 λεπτά το si θα πρέπει να είναι νεκρό, είναι περίεργο, αλλά αισθάνεσαι καλά».

Παράλληλα, η 15χρονη Νάταλι Ράπνοου φέρεται να δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από τις τουαλέτες του σχολείου αμέσως μετά το μακελειό κάνοντας το σήμα του «οκ».

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντισον, Σον Μπαρνς, είπε ότι «σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα όχι μόνο για τη Μάντισον, για ολόκληρη τη χώρα μας.Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην κοινότητά μας» επισήμανε. Ερωτηθείς κατά τη συνέντευξη τύπου για το φύλο της δράστιδας κι αν ήταν τρανς είπε: «Δεν ξέρω αν η Νάταλι ήταν τρανς ή όχι. Και ειλικρινά, δε νομίζω ότι αυτό είναι καθόλου σημαντικό. Δεν νομίζω ότι ό,τι συνέβη σήμερα έχει σχέση με το πώς μπορεί να θέλει να ταυτιστεί».

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

BREAKING: According to multiple reports the Christian school sh*oter is 15-year-old Natalie Lynn Rupnow.



She had a deep online fascination with school shootings and death, particularly the 1999 Columbine High School massacre. Rupnow was an avid fan of the rock band KMFDM, which… pic.twitter.com/DAUcHGjSRi — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) December 16, 2024

Πηγή: skai.gr

