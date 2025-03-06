Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετέχει στις συζητήσεις με τους ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετέχει στις συζητήσεις με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία, επειδή «εκμεταλλεύεται τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας προς όφελός της».

«Η Τουρκία είναι η χώρα που παραβιάζει συνεχώς τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης σύμφωνα με το Politico.

Σημειώνεται ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντούνται την Πέμπτη σε έκτακτη σύνοδο κορυφής για να συζητήσουν για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Πηγή: skai.gr

