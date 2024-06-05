Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενισχύει την παρουσία της στην Αφρική η Μόσχα – Λαβρόφ: Αυξάνουμε τον αριθμό των στρατιωτικών εκπαιδευτών μας στη Μπουρκίνα Φάσο 

«Εδώ εργάζονται Ρώσοι εκπαιδευτές (στη Μπουρκίνα Φάσο - TASS) και ο αριθμός τους θα αυξηθεί», επισήμανε ο Λαβρόφ

Russia

Ενισχύει με κάθε τρόπο την παρουσία της στην Αφρική η Μόσχα, εκμεταλλευόμενη και το αντιδυτικό κλίμα που επικρατεί σε πολλές αφρικανικές χώρες.

Η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτικών εκπαιδευτών της στη Μπουρκίνα Φάσο, δήλωσε ενδεικτικά την Τετάρτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου μετά την επίσκεψή του στην αφρικανική χώρα. 

«Εδώ εργάζονται Ρώσοι εκπαιδευτές (στη Μπουρκίνα Φάσο - TASS) και ο αριθμός τους θα αυξηθεί», επισήμανε.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η Ρωσία εκπαιδεύει επίσης μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της Μπουρκίνα Φάσο. «Τούτων λεχθέντων, αυτή η πτυχή της συνεργασίας μας είναι πολύ συγκεκριμένη και καλά προχωρημένη», σημείωσε ο Λαβρόφ.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Αφρική Σεργκέι Λαβρόφ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark