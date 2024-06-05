Την πρόθεση της Άγκυρας να αναζητήσει εναλλακτική λύση στην ΕΕ, καθώς η ενταξιακή διαδικασία παραμένει «βαλτωμένη» εξέφρασε την Τετάρτη ο Χακάν Φιντάν, o οποίος συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι.

«Σίγουρα, θα θέλαμε να γίνουμε μέλος των BRICS (τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική). Θα δούμε τι θα γίνει φέτος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, όπως αναφέρει η China Morning Post.

Ο Φιντάν είπε ότι προσβλέπει στη συμμετοχή του στη σύνοδο των BRICS στη Ρωσία την επόμενη εβδομάδα, όπου ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναμένεται να είναι η δυνατότητα της Τουρκίας, συμμάχου του ΝΑΤΟ, να ενταχθεί στους BRICS.

«Πρέπει να αναζητήσουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις [στην ΕΕ]. Βλέπουμε δυνατότητες στα BRICS», είπε ο Φιντάν.

Σε από κοινού δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε το κινεζικό και το τουρκικό έθνος «πλούτο και κινητήρια δύναμη της Ασίας» και δήλωσε ότι οι διμερείς σχέσεις συνεχίζουν να εξελίσσονται σύμφωνα με την κοινή αντίληψη και το όραμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ.

Σημειώνεται ότι η Μόσχα χαιρέτισε την Τρίτη την επιθυμία της Άγκυρας να ενταχθεί στους BRICS τονίζοντας ότι το ζήτημα θα συζητηθεί στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Όλοι προφανώς χαιρετίζουμε το αυξημένο ενδιαφέρον για τους BRICS από τους γείτονές μας, συμπεριλαμβανομένων τόσο σημαντικών εταίρων όπως η Τουρκία. Προφανώς, το θέμα αυτού του ενδιαφέροντος θα είναι στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής των BRICS, της οποίας θα προεδρεύσει η Ρωσία και για την οποία προετοιμαζόμαστε ενεργά", είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

