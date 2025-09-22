Ενώ ο Τραμπ πουλάει χρυσές βίζες έναντι $1 εκατ., η Ευρώπη τις αποσύρει - Τα παραδείγματα σε Ελλάδα και αλλού

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί νέες επιλογές για τους πλούσιους που θέλουν να μετακομίσουν στις ΗΠΑ, η Ευρώπη κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg. Η Ευρώπη αποσύρει τα λεγόμενα προγράμματα «χρυσής βίζας», αφού δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα οφέλη και σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Πορτογαλία, όπου ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα της Ευρώπης είχε αποτέλεσμα οι αλλοδαποί να αγοράσουν ακίνητα σε βάρος των ντόπιων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το όριο για την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ευρώπη ήταν πολύ χαμηλότερο από το κόστος του 1 εκατ. δολαρίων της Trump Gold Card — στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αλλαγής στην αμερικανική μεταναστευτική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων στις εταιρείες για την πρόσληψη εργαζομένων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση από το εξωτερικό.

Το πρακτορείο Bloomberg παρουσίασε τα προγράμματα χρυσής βίζας στην Ευρώπη:

Ελλάδα

Επενδυτές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν χρυσή βίζα στην Ελλάδα αγοράζοντας ακίνητη περιουσία αξίας 800.000 ευρώ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή σε νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων.

Σε άλλες περιοχές της χώρας, η αξία της κατοικίας κυμαίνεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει επένδυση 250.000 ευρώ σε εμπορικό ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ακίνητα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και πρέπει να έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο από 120 τετραγωνικά μέτρα.

Άλλες επιλογές για την απόκτηση άδειας διαμονής περιλαμβάνουν επενδύσεις διαφόρων ποσών σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας ή ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων.

Οι πολίτες από την Κίνα και την Τουρκία είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες που έχουν λάβει χρυσές βίζες στην Ελλάδα, ενώ η ζήτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε μετά το Brexit. Οι αιτήσεις από το Ισραήλ έχουν αυξηθεί εν μέσω της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Γάζα, ενώ πιο πρόσφατα αυξήθηκε η ζήτηση και από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τονίζει το διεθνές πρακτορείο.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται για πέντε χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η επένδυση. Οι επενδυτές που λαμβάνουν τη βίζα δεν είναι υποχρεωμένοι να διαμένουν στην Ελλάδα.

Πορτογαλία

Η χώρα έθεσε τέλος στη δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής μέσω αγοράς ακινήτου το 2023, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις τιμές των ακινήτων. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μια εναλλακτική λύση.

Με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Πορτογαλίας, οι αιτούντες πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ένα εγκεκριμένο επενδυτικό ή επιχειρηματικό κεφάλαιο. Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οντότητες πρέπει να διαθέτουν περισσότερο από το 60% των πόρων τους σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ομολόγων, μετοχών ή τοπικών έργων, όπως φωτοβολταϊκά.

Εάν επιλέξετε να κάνετε δωρεά σε μη κερδοσκοπική οργάνωση, το ποσό μειώνεται σε 250.000 ευρώ, ή ακόμη και σε 200.000 ευρώ εάν η οργάνωση ωφελεί μια περιοχή με χαμηλό πληθυσμό. Το πρόγραμμα έχει γίνει δημοφιλές σε ΗΠΑ, Βραζιλία και Κίνα.

Οι πλούσιοι αλλοδαποί πρέπει να περάσουν μόνο μία εβδομάδα το χρόνο στην Πορτογαλία κατά το πρώτο έτος και 14 ημέρες κάθε επόμενη διετία για να δικαιούνται ταχεία διαδικασία απόκτησης άδειας διαμονής. Αυτό είχε κάποιες περίεργες επιπτώσεις, όπως την αύξηση της αξίας των φαρμών αβοκάντο και τη συμβολή στην άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς. Ένα μουσείο κλασικών αυτοκινήτων σε ένα μικρό χωριό συγκέντρωσε επίσης χρήματα για να βελτιώσει τη συλλογή του.

Ηνωμένο Βασίλειο

Μια ειδική βίζα για αλλοδαπούς που επενδύουν σημαντικά ποσά στη Βρετανία έχει συζητηθεί ως μέρος των σχεδίων του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για τον μετριασμό του οικονομικού πλήγματος από τις πρόσφατες αυξήσεις φόρων και τους ευρύτερους περιορισμούς στις άδειες εργασίας.

Σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του Bloomberg, η βίζα επενδυτή είναι εφικτή για άτομα που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν τομείς που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η καθαρή ενέργεια και οι βιοεπιστήμες.

Ενώ η βρετανική κυβέρνηση είναι επιφυλακτική όσον αφορά την αναβίωση προβλημάτων που συνδέονται με προηγούμενα προγράμματα χρυσής βίζας, μια βίζα επενδυτή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χαράζει μια διαφορετική πορεία από την ΕΕ, η οποία προσπαθεί να περιορίσει τα κίνητρα μετανάστευσης που απευθύνονται στους πλούσιους.

Ξεχωριστά, το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει σχέδια για την απαλλαγή από ορισμένα τέλη βίζας για κορυφαία διεθνή ταλέντα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ουγγαρία

Η χώρα έκλεισε το αρχικό πρόγραμμα χρυσής βίζας το 2017 λόγω ανησυχιών για διαφθορά, αλλά επανέφερε ένα νέο πρόγραμμα πέρυσι. Η επανέναρξη είχε ως στόχο να προσελκύσει πλούσιους αλλοδαπούς, αντιμετωπίζοντας παράλληλα ορισμένες από τις κριτικές που είχαν διατυπωθεί για το προηγούμενο πρόγραμμα. Επιδίωξε επίσης να διοχετεύσει επενδύσεις στην τοπική οικονομία χωρίς να υπερθερμάνει την αγορά κατοικιών.

Οι αιτούντες μπορούν πλέον να πληρούν τις προϋποθέσεις με δύο τρόπους. Μία επιλογή είναι να επενδύσουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε ένα εγκεκριμένο επενδυτικό ταμείο ακινήτων. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να διατηρηθούν για πέντε χρόνια και το ταμείο υποχρεούται να επενδύσει τουλάχιστον το 40% του καθαρού ενεργητικού του σε ουγγρικά ακίνητα κατοικιών.

Η δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει δωρεά ύψους 1 εκατ. ευρώ σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί υπό τη διαχείριση ενός ιδρύματος κοινής ωφέλειας.

Η άδεια χορηγείται για διάστημα έως 10 ετών και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για άλλη μια δεκαετία, καθιστώντας τη μία από τις μακροπρόθεσμες επιλογές διαμονής στην Ευρώπη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ουγγαρία κατάργησε την προηγούμενη δυνατότητα άμεσης αγοράς ακινήτου αξίας 500.000 ευρώ στις αρχές του έτους, πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν μπορούν πλέον να πληρούν τις προϋποθέσεις αγοράζοντας ακίνητα.

Ιταλία

Στα τέλη του 2017, η Ιταλία εισήγαγε μια ειδική βίζα με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Σε αντάλλαγμα για μια στρατηγική επένδυση, το πρόγραμμα παρέχει σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ ανανεώσιμη άδεια διαμονής δύο ετών.

Οι επενδύσεις που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της βίζας περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ σε ιταλικά κρατικά ομόλογα, 500.000 ευρώ σε ιταλική εταιρεία ή 250.000 ευρώ σε καινοτόμα ιταλική νεοσύστατη επιχείρηση. Εναλλακτικά, οι αιτούντες μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν φιλανθρωπική δωρεά τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η βίζα επενδυτή στην Ιταλία - η οποία έχει ανασταλεί για τους πολίτες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας - απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, αλλά οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής για τους/τις συζύγους, τα παιδιά και τους γονείς τους.

Μέχρι το τέλος του 2021, είχαν υποβληθεί 64 αιτήσεις από 20 διαφορετικές εθνικότητες και 50 άτομα έγιναν δεκτά για συνολικές επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση της Τζιόρτζια Μελόνι δεν έχει δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

Ισπανία

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ τερμάτισε πέρυσι το πρόγραμμα «χρυσής βίζας» για ξένους αγοραστές ακινήτων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τον αριθμό των προσιτών κατοικιών που διατίθενται στους ντόπιους.

Το πρόγραμμα, το οποίο χορηγούσε άδειες διαμονής σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που επενδύουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μια κατοικία στην Ισπανία, προσέλκυσε χιλιάδες άτομα. Οι επενδυτές προέρχονταν κυρίως από την Κίνα, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως και άλλα παρόμοια προγράμματα, ξεκίνησε μετά την οικονομική κρίση του 2008, όταν η Ισπανία είχε μεγάλη ανάγκη από κεφάλαια, αλλά κατέστη πολιτικό βάρος για τον Σάντσεθ, καθώς η οικονομία αναπτύσσεται και οι Ισπανοί δυσκολεύονται να αγοράσουν σπίτια.

Ιρλανδία

Με μια οικονομία που βρίσκεται σε άνθηση, η Ιρλανδία τερμάτισε το πρόγραμμα «χρυσής βίζας» τον Φεβρουάριο του 2023, μετά από επανεξέταση της «καταλληλότητάς» του. Το πρόγραμμα εισήχθη από την ιρλανδική κυβέρνηση το 2012 για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ με προσωπική περιουσία τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ, και οι αιτήσεις προέρχονταν κυρίως από πλούσιους Κινέζους.

Η κυβέρνηση συνέχισε να επεξεργάζεται τις αιτήσεις που έλαβε έως την προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου, εγκρίνοντας 535 βίζες το 2024, το 97% των οποίων αφορούσε Κινέζους υπηκόους. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2025, η Ιρλανδία ενέκρινε 208 αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 185 Κινέζων και 11 Αμερικανών υπηκόων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας ανέφερε ότι η επεξεργασία των υπολειπόμενων αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι την προθεσμία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Ολλανδία

Το πρόγραμμα για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, το οποίο προσφέρει άδεια διαμονής σε αντάλλαγμα για επένδυση ύψους 1,25 εκατ. ευρώ, διακόπηκε τον Απρίλιο του περασμένου έτους λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ολλανδικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, τα τελευταία χρόνια εκδόθηκαν λιγότερες από 10 άδειες. Ακόμη και μετά τη χαλάρωση των κανόνων, η Ολλανδία δεν δέχτηκε περαιτέρω αιτήσεις.

Βόρεια Μακεδονία

Η χώρα διαθέτει πρόγραμμα απόκτησης ιθαγένειας μέσω επενδύσεων, το οποίο επιτρέπει στους αλλοδαπούς να αποκτήσουν ιθαγένεια εάν επενδύσουν στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ. Το ποσό κυμαίνεται από 200.000 ευρώ σε ένα εγκεκριμένο από την κυβέρνηση ταμείο έως 400.000 ευρώ σε μια νέα επιχειρηματική εγκατάσταση που δημιουργεί τουλάχιστον 10 θέσεις εργασίας, ωστόσο εξαιρούνται οι τομείς του λιανικού εμπορίου και της φιλοξενίας.

