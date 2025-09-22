Η παλαιστινιακή αποστολή στο Λονδίνο οργάνωσε σήμερα μια τελετή έπαρσης της σημαίας, την επομένη της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης από τη Βρετανία.

Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής, ο Χουσάμ Ζομλότ, κρατούσε μια πλάκα που φέρει την επιγραφή "Πρεσβεία του Κράτους της Παλαιστίνης" και δήλωσε ότι αυτή θα τοποθετηθεί σύντομα στο κτίριο "μόλις ρυθμιστούν ορισμένες νομικές και διοικητικές διατυπώσεις".

"Η παλαιστινιακή αρχή μπορεί ιδρύσει πρεσβεία και να διορίσει πρεσβευτή στη Βρετανία", δήλωσε στο BBC η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ιβέτ Κούπερ. "Θα καθορίσουμε τα διπλωματικά στάδια με την παλαιστινιακή αρχή", πρόσθεσε.

Palestinian envoy to UK, Husam Zomlot, has welcomed the kingdom’s recognition of the state of Palestine in a speech at the mission in London pic.twitter.com/S7sby8wAsF — Radar Africa (@radarafricacom) September 22, 2025

Μπροστά από το κτίριο της παλαιστινιακής αποστολής που βρίσκεται στο Χάμερσμιθ, στο δυτικό Λονδίνο, στην πρόσοψη του οποίου κυματίζει ήδη η παλαιστινιακή σημαία, μια δεύτερη σημαία υψώθηκε στην κορυφή ενός ιστού.

Ο Ζομλότ χαιρέτισε την "πολυαναμενόμενη εδώ και καιρό" αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμώντας ότι αυτή συνιστά την "επανόρθωση μιας ιστορικής αδικίας" σε μια στιγμή που ο παλαιστινιακός λαός βιώνει "αδιανόητα δεινά" λόγω του πολέμου στη Γάζα.

🇵🇸The Palestinian mission in #London has been converted into an embassy.



A Palestinian flag now flies above the building, Sky reports.



The day before, the United Kingdom, Australia, Canada, and Portugal recognized the State of #Palestine. pic.twitter.com/OonzpKWMVP — News.Az (@news_az) September 22, 2025

Μετά τη σχετική ανακοίνωση χθες Κυριακή από τον Εργατικό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποίησε τη σελίδα του των συμβουλών προς ταξιδιώτες για να αφαιρέσει την αναφορά στα "κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη" και να την αντικαταστήσει με "Παλαιστίνη".

Η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Πορτογαλία αναγνώρισαν επίσημα την Κυριακή το Κράτος της Παλαιστίνης. Η Γαλλία και αρκετές ακόμη χώρες αναμένεται να πράξουν το ίδιο σήμερα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την Κυριακή τους ηγέτες που προχωρούν σε αυτή την αναγνώριση ότι "προσφέρουν μια ανταμοιβή στην τρομοκρατία". Δήλωσε ότι "κανένα κράτος δεν θα υπάρξει δυτικά του Ιορδάνη" ποταμού, και ότι θέλει να επεκτείνει τον εβραϊκό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023 μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

Η ισραηλινή επίθεση αντιποίνων στη Γάζα μετρά ήδη 65.344 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

