Μια αμήχανη στιγμή είχε Τούρκος δημοσιογράφος του πρακτορείου Anadolu με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου λίγο πριν αναχωρήσει ο Τούρκος πρόεδρος για τη συνεδρίαση του ΟΗΕ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος δεν δίστασε να ρωτήσει τον Ερντογάν αν ισχύει ο ισχυρισμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι στη συνάντηση που είχε με τον γιο του Τραμπ έκανε παζάρι για τη Γάζα.

Τότε ο Τούρκος πρόεδρος του απάντησε: «Φαντάζομαι ότι δεν πιστεύετε όσα λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Αναλυτικά ο διάλογος:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

O πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ ισχυρίστηκε πως με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ έχετε κάνει παζάρια για τη Γάζα., θα θέλαμε να μάθουμε την άποψη σας.

ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Τι παζάρια έχουμε κάνει;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Για το θέμα της Γάζας. Γάζα. Υποστήριξε πως συναντηθήκατε (με τον γιο του Τραμπ) και πως κάνατε παζάρια

ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Ήταν δίπλα μας; Φαντάζομαι δεν πιστεύετε αυτά τα πράγματα έτσι δεν είναι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Eμείς ρωτάμε εσάς..

Ερντογάν: Εμείς αν κάνουμε αλισβερίσι δεν θα το κάνουμε με τον γιο του Τραμπ

Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν κάνει κανένα «αλισβερίσι» με τον γιο του Τραμπ υπογραμμίζοντας ότι ό,τι θέλει να κάνει το κάνει κατευθείαν με τον Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Εμείς μέχρι και σήμερα τις αγορές των αεροσκαφών δεν τις κάναμε ρωτώντας τον Οζγκιούρ Οζέλ και δεν θα τις κάνουμε έτσι. Άλλωστε δεν καταλαβαίνει απο τέτοιες υποθέσεις. Δεν είναι τις δικής του κλάσης. Εμείς αν θα κάνουμε κάποιο αλισβερίσι με τον κ. Τραμπ μεταξύ της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, τότε δεν υπάρχει η ανάγκη να την κάνουμε με τον γιό του, αφού μπορούμε να την κάνουμε με τον ίδιο τον Τραμπ!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

