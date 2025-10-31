Η Τουρκία δεν πρέπει να μείνει εκτός των στρατηγικών συνεργασιών της Ευρώπης, δήλωσε χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η Τουρκία είναι σημαντικός παράγοντας σε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας που μας απασχολούν». Για τα Eurofighter που αγοράζει η Άγκυρα ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε ότι «θα εξυπηρετήσουν τη συλλογική ασφάλεια».

Ο Μερτς δήλωσε: «Ως Γερμανοί, ως Ευρωπαίοι, πρέπει να αναπτύξουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες και η Τουρκία δεν πρέπει να μείνει εκτός αυτής της διαδικασίας. Εδώ μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε στέρεες βάσεις. Οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας, όπως μόλις ανέφερα, έχουν πολύ στενούς δεσμούς. Ταυτόχρονα, είμαστε πολύ στενοί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σε σχεδόν όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που μας απασχολούν.

» Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι η Τουρκία αποφάσισε να αποκτήσει 20 Eurofighter, μετά την έγκριση και της Γερμανίας. Αυτά τα αεροσκάφη θα εξυπηρετήσουν τη συλλογική μας ασφάλεια».

Καζάν - καζάν

Από την πλευρά του ο Ερντογάν πρότεινε στον Μερτς συμφωνία «καζάν - καζάν» για την αμυντική βιομηχανία.

«Ας αφήσουμε τις δυσκολίες και ας επικεντρωθούμε σε κοινά αμυντικά σχέδια» είπε.

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες του παρελθόντος στην προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα. Χαιρετίζουμε τα θετικά βήματα που έκανε πρόσφατα η Γερμανία σε αυτόν τον τομέα, όπως η διαδικασία Eurofighter.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας, σαφώς έχουμε εκτεταμένες ευκαιρίες με τη Γερμανία. Μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία με την λογική του καζάν-καζάν (win-win)».

Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και το Ισραήλ

Ωστόσο, ο Μερτς επισήμανε ότι η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, δηλαδή τους όρους του κράτους δικαίου και δημοκρατίας, ενώ τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ισραήλ λέγοντας ότι η Γερμανία στέκεται πάντα στο πλευρό του.

«Με τον πρόεδρο συζητήσαμε τα κριτήρια της ΕΕ, την προοπτική της Ευρώπης Ο δρόμος προς την ΕΕ περνάει μέσα από την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στην Τουρκία δεν πληρούν τους όρους της Κοπεγχάγης. Στο κράτος δικαίου, στη δημοκρατία, όπως την αντιλαμβανόμαστε στην Ευρώπη... Το συζητήσαμε λεπτομερώς και εξέφρασα τις ανησυχίες μου. Για παράδειγμα, δήλωσα ότι υπάρχουν ζητήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας που είναι ασύμβατα με τη δική μας λογική.

Στις 7 Οκτωβρίου του 2023 υπήρξε ένα τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον του Ισραήλ. Σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι μέσα σε μια ημέρα. Πέθαναν άλλοι εκατοντάδες το επόμενο διάστημα και κατά την άποψη μας το Ισραήλ μετά χρησιμοποίησε το δικαίωμα αυτοάμυνας».

Μαθήματα Ερντογάν στον Μερτς

«Εμείς έχουμε δικά μας κριτήρια, της Άγκυρας. Δεν είμαστε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και της Ασίας. Η Χαμάς δεν έχει βόμβες. Ως Γερμανία δεν τα βλέπετε αυτά; Στη Γάζα υπάρχει γενοκτονία. Δεν το βλέπετε;» απάντησε ο Ερντογάν στον Μερτς.

Αναλυτικά είπε ο Τούρκος πρόεδρος: «Στην Τουρκία, είμαστε άνετοι και συμφιλιωμένοι με αυτές τις προσεγγίσεις. Επειδή πάντα λέγαμε τα 'κριτήρια της Κοπεγχάγης' δεν είναι μια αρνητική προσέγγιση για εμάς᾽. Αν όμως η Τουρκία προσεγγιστεί με αυτά τα κριτήρια, τότε κι εμείς απέναντι σε αυτά έχουμε και τα κριτήρια της Άγκυρας. Με τα κριτήρια της Άγκυρας, ανοίγουμε την πόρτα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Επειδή η Τουρκία δεν είναι μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ή ασιατική χώρα».

Για το Ισραήλ ο Ερντογάν είπε:«Η Χαμάς δεν έχει βόμβες. Η Χαμάς δεν έχει πυρηνικά όπλα. Αλλά το Ισραήλ έχει όλα αυτά τα όπλα, και το Ισραήλ χρησιμοποίησε αυτά τα όπλα, για παράδειγμα, χθες το βράδυ, χτυπώντας τη Γάζα συγκεκριμένα με αυτές τις ίδιες βόμβες. Eσείς ως Γερμανία δεν το βλέπετε αυτό; Δεν το παρακολουθείτε αυτό ως Γερμανία; Δεν βομβαρδίζουν τη Γάζα; Με πείνα και γενοκτονία επιχειρούν να τους βάλουν σε τάξη».

Η Άγκυρα διαψεύδει τον Στάρμερ για το κόστος των 20 Eurofighter

O Βρετανός πρωθυπουργός είχε μιλήσει για 8 δισ. λίρες, η Άγκυρα αναφέρει 5,4 δισ. λίρες. Όπως ανέφεραν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας «το κόστος για τα 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon νέας παραγωγής, τον εξοπλισμό αποστολής αεροσκαφών και διάφορους τύπους και ποσότητες πυρομαχικών που περιλαμβάνονται στην προμήθεια ανέρχεται σε περίπου 5,4 δισ. βρετανικές λίρες».

«Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon που θα (σ.σ. μας) προμηθεύσουν το Κατάρ και το Ομάν προκειμένου να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες της Διοίκησης της Πολεμικής μας Αεροπορίας», ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το κόστος των Eurofighter είναι 5,4 δισ. λίρες χωρίς τους κινητήρες και πως το συνολικό κόστος φτάνει τα 8 δισ. ευρώ

Χαντέ Φιράτ, δημοσιογράφος Hurriyet - CNN TURK: «Η τιμή αυτών των αεροσκαφών δίχως τους κινητήρες ανακοινώθηκε από την εταιρεία που παράγει τους κινητήρες. 5,4 δισεκατομμύρια. Όμως πάνω στα Eurofighter θα υπάρχουν πολλά οπλικά συστήματα κι έτσι η τιμή θα φτάσει στα 8 δισ. λίρες».

Με τον Μερτς έπαθαν σοκ στην Τουρκία επειδή κουβαλάει μόνος του τις βαλίτσες του.

Almanya Başbakanı Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geldi. Ziyaretin en dikkat çeken detaylarından biri, Merz’in eşi Charlotte Merz’in de heyette yer alması oldu.pic.twitter.com/I9iMy6v0pq — Odatv (@odatv) October 29, 2025

Πηγή: skai.gr

