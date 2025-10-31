Λογαριασμός
ΗΠΑ και Ινδία υπέγραψαν δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας

Το πλαίσιο αυτό έχει χαρακτήρα ακρογωνιαίου λίθου για την περιφερειακή ασφάλεια, σημειώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

Χέγκσεθ Ινδία

Οι ΗΠΑ και η Ινδία υπέγραψαν ένα δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Το πλαίσιο αυτό έχει χαρακτήρα ακρογωνιαίου λίθου για την περιφερειακή ασφάλεια και την αποτροπή ενδυναμώνοντας τον συντονισμό, την εκατέρωθεν διαχείριση πληροφοριών, αλλά και την τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε ο Χέγκσεθ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά από μία συνάντηση που είχε με τον Ινδό ομόλογό του Ράτζναθ Σινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

