ΗΠΑ και Ινδία υπέγραψαν δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας

Οι ΗΠΑ και η Ινδία υπέγραψαν ένα δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Το πλαίσιο αυτό έχει χαρακτήρα ακρογωνιαίου λίθου για την περιφερειακή ασφάλεια και την αποτροπή ενδυναμώνοντας τον συντονισμό, την εκατέρωθεν διαχείριση πληροφοριών, αλλά και την τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε ο Χέγκσεθ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά από μία συνάντηση που είχε με τον Ινδό ομόλογό του Ράτζναθ Σινγκ.

I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework.



This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence.



We're enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

