Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αύριο, Σάββατο, έρχεται στην Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα φτάσει με ιδιωτική πτήση

Την Κυριακή η δεξίωση υποδοχής της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο - Την επόμενη εβδομάδα η πρώτη της ομιλία

Κίμπερλι

Αύριο Σάββατο έρχεται στην Ελλάδα η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την ίδια να δηλώνει πολύ χαρούμενη για την έλευσή της στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλη Ιγνατίου, η Αμερικανίδα πρέσβειρα θα φτάσει με ιδιωτική πτήση.

«Της μιλήσαμε για να της ευχηθούμε καλή επιτυχία και είναι ενθουσιασμένη που θα έρθει στην Ελλάδα, ενώ διέψευσε πως πρώτα ήθελε να πάει στο Βατικανό μετά από σχετικές πληροφορίες» ανέφερε.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται δεξίωση υποδοχής» συνέχισε, «νομίζω ήταν πρωτοβουλία του τραγουδιστή και ενός κουμπάρου του. Πάντως, οι μισοί πρεσβευτές είναι φίλοι του προέδρου, όχι διπλωμάτες. Στην πρεσβεία στην Αθήνα είχαμε 2-3 περιπτώσεις τέτοιες. Η ίδια πάντως επιμένει στο 3+1 για την Κύπρο».

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχει την πρώτη της ομιλία ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στο συνέδριο των υπουργών Ενέργειας, ενώ επίσης θα κάνει και μια μεγάλη δεξίωση στο Ζάππειο για όλους που θα λάβουν μέρος εκεί», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μιχάλης Ιγνατίου Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark