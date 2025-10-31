Αύριο Σάββατο έρχεται στην Ελλάδα η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την ίδια να δηλώνει πολύ χαρούμενη για την έλευσή της στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλη Ιγνατίου, η Αμερικανίδα πρέσβειρα θα φτάσει με ιδιωτική πτήση.

«Της μιλήσαμε για να της ευχηθούμε καλή επιτυχία και είναι ενθουσιασμένη που θα έρθει στην Ελλάδα, ενώ διέψευσε πως πρώτα ήθελε να πάει στο Βατικανό μετά από σχετικές πληροφορίες» ανέφερε.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται δεξίωση υποδοχής» συνέχισε, «νομίζω ήταν πρωτοβουλία του τραγουδιστή και ενός κουμπάρου του. Πάντως, οι μισοί πρεσβευτές είναι φίλοι του προέδρου, όχι διπλωμάτες. Στην πρεσβεία στην Αθήνα είχαμε 2-3 περιπτώσεις τέτοιες. Η ίδια πάντως επιμένει στο 3+1 για την Κύπρο».

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχει την πρώτη της ομιλία ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στο συνέδριο των υπουργών Ενέργειας, ενώ επίσης θα κάνει και μια μεγάλη δεξίωση στο Ζάππειο για όλους που θα λάβουν μέρος εκεί», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.