Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα στο προεδρικό μέγαρο στην 'Αγκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες περιλαμβάνουν αμυντική συμφωνία για τη δημιουργία δύο τουρκικών βάσεων στη Συρία, καθώς και την εκπαίδευση του συριακού στρατού και των πιλότων του από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι η συμφωνία προβλέπει ότι η Τουρκία θα αναπτύξει σε αυτές τις βάσεις μαχητικά αεροσκάφη F-16 μέχρι να δημιουργηθεί συριακή πολεμική αεροπορία και θα χρησιμοποιεί τον συριακό εναέριο χώρο για στρατιωτικούς σκοπούς.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι η Τουρκία θα δώσει στη Συρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Η κυβέρνηση της Δαμασκού, της οποίας η κύρια απαίτηση από την 'Αγκυρα είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιθυμεί την ανάπτυξη ραντάρ, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων πέραν των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ιδίως στο πλαίσιο του ελέγχου του ισραηλινού συνοριακού διαδρόμου», αναφέρει δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Turkiye.

Η Τουρκία απειλεί με στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία ζητώντας την κατάργηση της κουρδικής αυτονομίας, τη διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, βασικός κορμός των οποίων είναι οι κουρδικές δυνάμεις YPG, και την ενσωμάτωσή τους στον μελλοντικό στρατό της Συρίας, με παράλληλη αποχώρηση από τη Συρία της ηγεσίας τους. Η 'Αγκυρα υποστηρίζει ότι η YPG συνδέεται με την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ, την οποία κατηγορεί για τρομοκρατικές επιθέσεις εις βάρος της Τουρκίας.

Η επίσκεψη του προέδρου της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας στην τουρκική πρωτεύουσα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT, Ιμπραχίμ Καλίν, επισκέφθηκε τη Δαμασκό όπου συναντήθηκε με τον Αχμέντ αλ Σάρα. Προηγήθηκε στις 15 Ιανουαρίου επίσκεψη στην Άγκυρα των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Συρίας, Ασάντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι και Μουρχάφ 'Αμπου Κάσρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

