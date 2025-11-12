Η σιωπή του Ιράν μετά τα πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ προκαλεί διεθνή ανησυχία, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δηλώνει ότι αγνοεί εδώ και πέντε μήνες την τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.

Ο ΔΟΑΕ επανέλαβε ότι δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει τα αποθέματα πυρηνικού καυσίμου του Ιράν από τα μέσα Ιουνίου, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Bloomberg. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση του Οργανισμού μετά τη νέα επιβολή κυρώσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία απαιτεί από την Τεχεράνη να αναστείλει τις δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου.

«Η έλλειψη πρόσβασης του Οργανισμού σε αυτό το πυρηνικό υλικό για πέντε μήνες σημαίνει ότι η επαλήθευση - σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα- καθυστερεί υπερβολικά», έγραψε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, προσθέτοντας ότι η αδυναμία του Ιράν να ενημερώσει για τον τόπο φύλαξης του ουρανίου αποτελεί «ζήτημα σοβαρής ανησυχίας».

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατέστρεψαν μεγάλο μέρος των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην επιφάνεια, αλλά παράλληλα περιόρισαν δραματικά την πρόσβαση των επιθεωρητών του ΟΗΕ στο εκτεταμένο πυρηνικό δίκτυο της Τεχεράνης.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που ξεκινά από τη δεκαετία του 1950, αποτελεί πηγή έντασης με τη Δύση εδώ και δεκαετίες, επηρεάζοντας τις αγορές πετρελαίου και προκαλώντας συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν εξακολουθεί να αρνείται ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, υποστηρίζοντας πως η επιτάχυνση του εμπλουτισμού ουρανίου αποτελεί αντίδραση στην αποχώρηση των ΗΠΑ, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015 και στην επιβολή αυστηρών κυρώσεων εις βάρος της οικονομίας του.

Ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επανέλαβε ότι ο Οργανισμός του «δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν προορίζεται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς» έως ότου η Τεχεράνη βελτιώσει τη συνεργασία της.

Η απόφαση του Τραμπ να βομβαρδίσει κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο εκτροχίασε αμέσως τις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης–Ουάσιγκτον, που στόχευαν στην αποκλιμάκωση της έντασης.

Έκτοτε, το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στις συνομιλίες χωρίς εγγύηση ότι δεν θα δεχθεί νέο στρατιωτικό πλήγμα.



