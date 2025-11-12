Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του προς τις υπηρεσίες που διερευνούν υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να υπάρχει μέγιστη διαφάνεια στον ενεργειακό τομέα, σε όλες τις διαδικασίες, απολύτως», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του.

«Η κατάσταση είναι ήδη πολύ δύσκολη για όλους στην Ουκρανία. Είναι απολύτως αφύσικο το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σκοτεινά κυκλώματα στον ενεργειακό τομέα».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Γκαλουσένκο είχε δηλώσει νωρίτερα στο Facebook ότι στηρίζει την αναστολή των καθηκόντων του, χαρακτηρίζοντάς την «πολιτισμένη και ορθή διαδικασία», και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του νομικά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα.

Η υπόθεση συνδέεται με σκάνδαλο διαφθοράς μεγάλης κλίμακας στην κρατική εταιρεία Energoatom, που διερευνάται από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και την Ειδική Εισαγγελία (SAPO).

Η παρέμβαση του Ζελένσκι θεωρείται σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στη διαφθορά, την ώρα που η Ουκρανία επιδιώκει να διατηρήσει τη διεθνή στήριξη και να προχωρήσει την ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ.



