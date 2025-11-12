Μετά από χρόνια... ερευνών, το ανώτατο γραφείο του Βατικανού για το δόγμα τόνισε ότι οι ιστορίες περί εμφανίσεων του Ιησού στην πόλη Ντοζουλέ, στη Νορμανδία, πριν από 50 και πλέον χρόνια, δεν είναι γνήσιες.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, μια καθολική μητέρα στην Ντοζουλέ είχε αναφέρει ότι είδε τον Ιησού 49 φορές. Μάλιστα, ο Υιός του Θεού της είχε υπαγορεύσει μια σειρά μηνυμάτων και της είπε να χτίσει έναν σταυρό 7,38 μέτρων σε την πλαγιά ενός λόφου.

«Το φαινόμενο των φερόμενων οραμάτων πρέπει να θεωρηθεί, οριστικά, όχι υπερφυσικής προέλευσης, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από αυτό (δηλαδή δεν πρόκειται για θαύμα, που αποφέρει εισόδημα στους ντόπιους)», υπογραμμίζει η οδηγία που εξέδωσε το γραφείο του Βατικανού προς τους 1,4 δισεκατομμύρια καθολικούς σε όλο τον κόσμο.

«Ο Σταυρός δεν χρειάζεται 738 μέτρα χάλυβα ή σκυροδέματος για να αναγνωριστεί: υψώνεται κάθε φορά που μια καρδιά, συνεπαρμένη από τη θεία χάρη, ανοίγεται στη συγχώρεση», ανακοίνωσε η Αγία Εδρα.

Η οδηγία υπογραμμίζει επίσης ότι στην αναφερόμενη εμφάνισή του ο Ιησούς είχε πει ότι ο κόσμος θα τελείωνε πριν από το έτος 2000. «Προφανώς, αυτή η υποτιθέμενη προφητεία δεν εκπληρώθηκε», ανέφερε.

Οι καθολικοί πιστεύουν ότι θρησκευτικές μορφές όπως ο Ιησούς και η Παναγία μπορούν να εμφανίζονται σε οράματα πιστών για να δώσουν θρησκευτικά μηνύματα, να δημιουργήσουν νέες λατρευτικές πρακτικές ή να κάνουν γενικές εκκλήσεις για ειρήνη.

Το Βατικανό έχει μια επίσημη διαδικασία για την αξιολόγησή τους και προειδοποιεί κατά της χρήσης φερόμενων οραμάτων για χρηματικό κέρδος.

Αξιοσημείωτα οράματα που εγκρίθηκαν από το Βατικανό περιλαμβάνουν την εμφάνιση της Παναγίας στο Μεξικό ως Παναγία της Γουαδελούπης το 1531 και τις εμφανίσεις του Ιησού στην Πολωνή μοναχή Φαουστίνα Κοβάλσκα τη δεκαετία του 1930.

Πρόσφατα, το Βατικανό εξέδωσε επίσης ένα διάταγμα που διευκρινίζει τους τίτλους που μπορούν να χρησιμοποιούν οι καθολικοί για τη Παναγία. Το κείμενο αυτό ανέφερε ότι η Παναγία δεν μπορεί να αποκαλείται «συνλυτρωτής» του κόσμου, καθώς οι καθολικοί πιστεύουν ότι μόνο ο Ιησούς λύτρωσε την ανθρωπότητα με τη Σταύρωση και τον θάνατό του.



