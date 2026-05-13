Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Μαχητικά σηκώθηκαν στην Πολωνία λόγω ρωσικών drones

Το ΝΑΤΟ αναγκάστηκε σήμερα να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη στην Πολωνία, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones κατά της γειτονικής Ουκρανίας.

Τα πολεμικά αεροσκάφη σηκώθηκαν ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενέτεινε τις επιθέσεις μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχειρίας.

Η κινητοποίηση σημειώθηκε περίπου την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έφθανε στο Πεκίνο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν ρωσικό drone τύπου Shahed να προσκρούει σε κτίριο στο Λουτσκ, στην περιφέρεια Βολίν, και να εκρήγνυται. Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι στόχος ήταν εγκατάσταση της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

The Russians are currently attacking western Ukraine, including Lviv. In Rivne and Lutsk, there are attacks on apartment buildings. pic.twitter.com/FGr1RIwxIM — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) May 13, 2026

«Λόγω της μαζικής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ουκρανικό έδαφος, με τη χρήση μεγάλου αριθμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στρατιωτική αεροπορία άρχισε να επιχειρεί στον εναέριο χώρο μας», ανακοίνωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ενεργοποιήθηκαν «οι απαραίτητες δυνάμεις και τα μέσα που είχε στη διάθεσή του ο διοικητής», ενώ τέθηκαν σε επιφυλακή μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ.

«Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ασφάλεια και προστασία του εναέριου χώρου, ιδιαίτερα στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις απειλούμενες ζώνες», ανέφερε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι οι πολωνικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για άμεση αντίδραση.

Οι επιθέσεις έπληξαν πολλούς στόχους στη δυτική Ουκρανία. Στο Λουτσκ αναφέρθηκαν νεκροί και τραυματίες, ενώ το κέντρο της πόλης αποκλείστηκε από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονταν.

Στην περιφέρεια Ρίβνε, πλήγμα σε πολυκατοικία προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων.

Νωρίτερα, ένα κοριτσάκι εννέα μηνών υπέστη σοβαρά τραύματα στα πόδια από επίθεση στο Κρίβι Ριχ και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων αυτή την εβδομάδα έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση του Πούτιν ότι ο πόλεμος «οδεύει προς το τέλος του».

Ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, επανέλαβε σήμερα τη διαχρονική θέση της Μόσχας ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να διατάξει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το άνω του 20% της περιφέρειας του Ντονέτσκ που παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, ως βάση για διαπραγματεύσεις.

«Μετά την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός και τα μέρη θα μπορέσουν να προχωρήσουν ήρεμα σε διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.



Πηγή: skai.gr

