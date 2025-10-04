Κακοκαιρία Amy: Σαρώνει Βρετανία και Ιρλανδία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η κακοκαιρία Amy κάνει το πέρασμά της από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία φέρνοντας ριπές ανέμου που φτάνουν τα 140 χλμ την ώρα και έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και χιλιάδες νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ρεύμα.

Η πρώτη μεγάλη εποχική κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα. Μεγάλα πάρκα έχουν κλείσει, σιδηροδρομικά δρομολόγια έχουν διακοπεί και οι αρχές κάνουν λόγο για «κίνδυνο ζωής» λόγω των ισχυρών ανέμων.



Η ιρλανδική αστυνομία επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 40 ετών, έχασε τη ζωή του σε «περιστατικό που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες». Παράλληλα, 234.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα σε ολόκληρη την Ιρλανδία και περίπου 85.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυρότεροι άνεμοι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στις νήσους της Σκωτίας και στην κομητεία Londonderry της Βόρειας Ιρλανδίας.

Χάος στις μετακινήσεις

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει χάος στις μετακινήσεις με κλειστούς δρόμους και προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες.



Η σιδηροδρομική εταιρεία Avanti West Coast προειδοποίησε για «αιφνίδιες αλλαγές» στα δρομολόγια το Σάββατο και συνέστησε στους επιβάτες που ταξιδεύουν βόρεια του Πρέστον να ελέγχουν τις ενημερώσεις πριν ξεκινήσουν. Στη Σκωτία, η ScotRail ανέστειλε τα δρομολόγια το βράδυ της Παρασκευής και αναμένει ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν το Σάββατο και πιθανόν την Κυριακή. Η υπηρεσία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου (National Rail) δήλωσε ότι περισσότερα από 60 περιστατικά πλημμυρών και πτώσεων δέντρων στις ράγες αναφέρθηκαν σε όλο το δίκτυο κατά τις δύο πρώτες ώρες της κακοκαιρίας. «Η κακοκαιρία Amy έπληξε τμήματα της χώρας πολύ πιο σκληρά και γρήγορα από το αναμενόμενο», ανέφερε.



Στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, αναμένονται προβλήματα σε πολλά δρομολόγια το Σάββατο και την Κυριακή, με πολλές διαδρομές να έχουν ήδη ακυρωθεί.

Στο οδικό δίκτυο, η εμβληματική γέφυρα Severn μεταξύ Γκλόστερσαϊρ και Ουαλίας αναγκάστηκε να κλείσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τμήματα αυτοκινητοδρόμων έκλεισαν για οχήματα μεγάλου ύψους.



Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Σκωτίας εξέδωσε 30 προειδοποιήσεις για πλημμύρες το Σάββατο, ενώ οι αντίστοιχες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Αγγλίας και της Ουαλίας εξέδωσαν έξι στη βόρεια Αγγλία και μία στη βόρεια Ουαλία.



Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπέλφαστ ανακοίνωσε ότι αναμένονται καθυστερήσεις και συνέστησε στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες.

Κλειστά τα βασιλικά πάρκα του Λονδίνου

Και τα οκτώ βασιλικά πάρκα του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένων του Hyde Park και του Richmond Park, θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο. Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία διαχείρησής τους ανέφερε: «Λόγω των ακραίων ριπών ανέμου που προκαλεί η κακοκαιρία Amy, όλα τα βασιλικά πάρκα θα είναι κλειστά το Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Η ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».



Ανακοινώθηκε επίσης ότι το άνοιγμα των πάρκων την Κυριακή θα καθυστερήσει λόγω των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας.



Η Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι οι άνεμοι και η βροχή αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τη διάρκεια του απογεύματος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, οι ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι προβλέπεται να συνεχιστούν στη βορειοανατολική Σκωτία, με κίτρινη προειδοποίηση να ισχύει από τα μεσάνυχτα έως τις 9 το πρωί της Κυριακής.



Την Κυριακή, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές αν και κάποιες βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά.

