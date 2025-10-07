Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ενισχύει τη στήριξη στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνεχίζει να στηρίζει τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας της Ουκρανίας με την επιλογή τεσσάρων νέων μεγάλων έργων, ανεβάζοντας τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για την Ουκρανία σε 7 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024-2025. Τα έργα αυτά είναι: ZMINA Resilience, Culture Helps, Culture Horizons και UkrAinian cultural eXchange with the European Union (UAxEU).

Τον Οκτώβριο του 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ειδική πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για τη στήριξη των ουκρανικών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 5 εκατ. ευρώ. Στη διάσκεψη για την ανάκαμψη της Ουκρανίας τον Ιούλιο του 2025, ο Επίτροπος Γκλεν Μικάλεφ ανακοίνωσε συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» για την πολιτιστική κληρονομιά στην Ουκρανία, αυξάνοντας τη συνολική χρηματοδοτική στήριξη σε 7 εκατ. ευρώ.

Μέσω αυτής της χρηματοδότησης, η ΕΕ στηρίζει ουκρανικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και οργανισμούς στον τομέα της δημιουργικότητας, καθώς και επαγγελματίες και καλλιτέχνες που αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες και μελλοντικές συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, σε συνεργασία με οργανισμούς από άλλες χώρες του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Η χρηματοδότηση στηρίζει τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις καλλιτεχνικές παραστάσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας.

Ο Γκλεν Μικάλεφ,Επίτροπος αρμόδιος για τη διαγενεακή δικαιοσύνη, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Η Ευρώπη στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Ο πολιτισμός διαδραματίζει ζωτικό ρόλο για τη διατήρηση της ενότητας και την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, ιδίως σε καιρό πολέμου. Το έχω επαναλάβει αρκετές φορές: αν θες να καταστρέψεις ένα έθνος, πρέπει να χτυπήσεις τον πολιτισμό του. Γι’ αυτό αυξήσαμε τη χρηματοδοτική μας στήριξη στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος ”Δημιουργική Ευρώπη” για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας της Ουκρανίας. Συγχαίρω θερμά τα έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2025, τα οποία θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της μεταπολεμικής ανάκαμψης των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας της Ουκρανίας.»

Aθηνά Παπακώστα

