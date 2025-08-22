Το Ινστιτούτο Max Planck για την Εξελικτική Ανθρωπολογία στη Λειψία υποστηρίζει την έρευνα αναζήτησης απολιθωμάτων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (NMNH-BAS). Οι ανασκαφές πρόκειται να αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2025, με τον διάσημο παλαιοανθρωπολόγο του Πανεπιστημίου του Τορόντο, καθηγητή Ντέιβιντ Μπιγκάν, να συμμετέχει στην ομάδα του μουσείου για τρίτη συνεχή χρονιά, ανακοίνωσε η ομάδα NMNH-BAS.

Από τις αρχές Αυγούστου 2025, το NMNH-BAS έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Max Planck, βάσει του οποίου το γερμανικό ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει τις ανασκαφές του μουσείου τα επόμενα τρία χρόνια. Το έργο εστιάζει στην αναζήτηση απολιθωμάτων ανθρωποειδών του Ύστερου Μειόκαινου στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στα Σκόπια.

Οι ανασκαφές στον χώρο Αζμάκα κοντά στην πόλη Τσίρπαν, υπό τον καθηγητή Νικολάι Σπάσοφ, έχουν προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον με την ανακάλυψη ενός μηριαίου οστού ανθρωποειδούς ηλικίας 7,2 εκατομμυρίων ετών. Αυτή είναι η δεύτερη τέτοια ανακάλυψη της ομάδας NMNH-BAS, μετά την ανακάλυψη το 2012 ενός δοντιού ανθρωποειδούς στην ίδια τοποθεσία.

Το μηριαίο οστό πιστεύεται ότι ανήκει στον Γκρεκοπίθηκο, ένα ανθρωποειδές του Ύστερου Μειόκαινου που περιγράφηκε για πρώτη φορά από μια κάτω γνάθο που ανακαλύφθηκε κοντά στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το εύρημα είναι σημαντικό γιατί παρέχει πληροφορίες για την κίνηση αυτού του τελευταίου γνωστού ευρωπαϊκού προανθρώπινου ανθρωποειδούς.

Ολοκληρωμένες μελέτες για το μηριαίο οστό έχουν ήδη προσφέρει εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα που σχετίζονται με τα πρώιμα στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης, ανέφερε επίσης το NMNH-BAS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

