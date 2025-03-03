Λογαριασμός
Συναγερμός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - Τουλάχιστον ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες (Φωτογραφίες και βίντεο)

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο - Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί - Οι Αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης 

UPDATE: 16:34
Mannheim, Germany

Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Μανχάιμ της δυτικής Γερμανίας καθώς ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου, με μεγάλη ταχύτητα. 

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε πως ένα άτομο έχει σκοτωθεί και υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες, - περίπου 25 σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες - ενώ ο οδηγός του οχήματος, που σύμφωνα με την Bild είναι ένα μαύρο SUV, έχει συλληφθεί. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν υπάρχει και άλλος δράστης.

Αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος, σύμφωνα με δήλωση ενός αυτόπτη μάρτυρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. 

Οι Αρχές καλούν τον κόσμο να αποφύγουν την περιοχή καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. 

Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο εάν πρόκειται για ατύχημα ή εσκεμμένη, τρομοκρατική ενέργεια.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

Σύμφωνα με τον Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δημοφιλούς περιόδου του καρναβαλιού στη Γερμανία.

Μια τοπική αγορά καρναβαλιού στο Mannheim άνοιξε την περασμένη Πέμπτη και χθες πραγματοποιήθηκε παρέλαση. Μια άλλη παραδοσιακή εκδήλωση καρναβαλιού στο δρόμο είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, ανέφερε η Welt.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο και ένα αστυνομικό ελικόπτερο να επιχειρεί από αέρος.

Η γερμανική αστυνομία παρέμεινε σε εγρήγορση για τις φετινές καρναβαλικές παρελάσεις, αφού λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με την μαχητική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κάλεσαν για επιθέσεις.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό ήταν σκόπιμη επίθεση, αυτές οι πρώτες αναφορές προκαλούν συναγερμό μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με οχήματα να πέφτουν σε πεζούς τους τελευταίους μήνες.

Τον Φεβρουάριο, ένας άνδρας έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε μια ομάδα διαδηλωτών στο Μόναχο, σκοτώνοντας δύο άτομα.

Τον Δεκέμβριο, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μαγδεμβούργο όταν ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητο στα πλήθη σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γερμανία όχημα
