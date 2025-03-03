Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυστρία: Ο συντηρητικός Κρίστιαν Στόκερ ορκίστηκε καγκελάριος - Ηγείται τρικομματικής κυβέρνησης συνασπισμού

Ηγείται της πρώτης τρικομματικής κυβέρνησης στη χώρα μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο - Το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας βρίσκεται στην αντιπολίτευση

Κρίστιαν Στόκερ

Ο Κρίστιαν Στόκερ, ο ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) στην Αυστρία ορκίστηκε σήμερα καγκελάριος της χώρας, καθώς ηγείται της πρώτης τρικομματικής κυβέρνησης μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Η τελετή της ορκωμοσίας του Στόκερ έγινε υπό την παρουσία του προέδρου Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν, με την ορκωμοσία των υπόλοιπων μελών της κυβέρνησης ν’ ακολουθεί.

Το OVP αναλαμβάνει τα υπουργεία Εσωτερικών και Άμυνας, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Το Φιλελεύθερο Κόμμα Neos αναλαμβάνει το υπουργείο των Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αυστρία Καγκελάριος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark