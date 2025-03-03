Ο Κρίστιαν Στόκερ, ο ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) στην Αυστρία ορκίστηκε σήμερα καγκελάριος της χώρας, καθώς ηγείται της πρώτης τρικομματικής κυβέρνησης μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Η τελετή της ορκωμοσίας του Στόκερ έγινε υπό την παρουσία του προέδρου Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν, με την ορκωμοσία των υπόλοιπων μελών της κυβέρνησης ν’ ακολουθεί.

Το OVP αναλαμβάνει τα υπουργεία Εσωτερικών και Άμυνας, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Το Φιλελεύθερο Κόμμα Neos αναλαμβάνει το υπουργείο των Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.