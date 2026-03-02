Πριν από τα πλήγματα κατά του Ιράν, η Ουάσινγκτον συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και μερικά από τα ισχυρότερα οπλικά της συστήματα στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donalg Trump) είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ ήταν «οπλισμένες και έτοιμες» -και τα πλήγματα του Σαββάτου, που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, έδωσαν σε αυτή τη δύναμη καταστροφικό σκοπό, σημειώνει το CNN.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο του οπλισμού που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην επιχείρηση που το Πεντάγωνο αποκαλεί «Operation Epic Fury».

B-2 stealth

Τα βομβαρδιστικά με το χαρακτηριστικό «σχήμα νυχτερίδας», αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων το καθένα, αποτελούν τα ισχυρότερα πολεμικά σκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Με τέσσερις κινητήρες τζετ, μπορούν να μεταφέρουν συμβατικά ή πυρηνικά όπλα, έχουν διηπειρωτική εμβέλεια και δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού.

Επανδρωμένα από πλήρωμα δύο ατόμων, τα B-2 συνήθως απογειώνονται από τη βάση Whiteman στο Μιζούρι, όπως έκαναν και πέρσι όταν έπληξαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε αποστολή 34 ωρών μετ’ επιστροφής.

Τον περασμένο Ιούνιο επτά από τα 19 B-2 του στόλου συμμετείχαν σε αποστολή κατά τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας τις μεγαλύτερες συμβατικές βόμβες των ΗΠΑ, τις 30.000 λιβρών Massive Ordnance Penetrator.

Αυτή τη φορά χρησιμοποίησαν βόμβες 2.000 λιβρών για να πλήξουν εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Μη επανδρωμένα LUCAS (one-way drones)

Η «Operation Epic Fury» σηματοδοτεί την πρώτη πολεμική χρήση τους από τις ΗΠΑ.

Η μονάδα Task Force Scorpion Strike ενεργοποιήθηκε στη Μέση Ανατολή στα τέλη του περασμένου έτους.

Το Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS) αποτελεί ουσιαστικά αντίγραφο των ιρανικής σχεδίασης drones Shahed 136, τα οποία η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόκειται για χαμηλού κόστους επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία

Η CENTCOM αναφέρει ότι αεροπλανοφόρα και αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων έχουν λάβει μέρος στις επιχειρήσεις.

Δύο αεροπλανοφόρα, το USS Abraham Lincoln και το USS Gerald R. Ford, βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή όταν άρχισαν τα πλήγματα -το πρώτο στην Αραβική Θάλασσα και το δεύτερο στη Μεσόγειο, ανοικτά του Ισραήλ.

Βίντεο δείχνουν μαχητικά F/A-18 και F-35 να επιχειρούν από το Lincoln.

Αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke εκτόξευσαν πυραύλους Tomahawk. Τα πλοία αυτά μπορούν να μεταφέρουν έως και 96 Tomahawk και διαθέτουν το σύστημα αντιβαλλιστικής άμυνας Aegis.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και THAAD

Χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση ιρανικών drones και βαλλιστικών πυραύλων. Ο αριθμός που έχει εκτοξευθεί παραμένει άγνωστος. Αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι τα αποθέματα μπορεί να μειωθούν εάν οι ιρανικές επιθέσεις συνεχιστούν για μεγάλο διάστημα.

Μαχητικά αεροσκάφη

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν F-16, F/A-18, καθώς και τα stealth F-22 και F-35. Έχουν επίσης αναπτυχθεί επιθετικά αεροσκάφη A-10.

EA-18G Growler (ηλεκτρονικός πόλεμος)

Εξοπλισμένα με συστήματα παρεμβολών και πυραύλους που στοχεύουν ραντάρ και κέντρα επικοινωνιών του εχθρού.

Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης (AWACS)

Τα E-3 Sentry της Αεροπορίας και τα E-2 Hawkeye του Ναυτικού παρέχουν επιτήρηση και έλεγχο του πεδίου μάχης, εντοπίζοντας εχθρικά αεροσκάφη και πλοία και μεταδίδοντας δεδομένα σε κέντρα διοίκησης και μονάδες στη θάλασσα.

Αεροσκάφη αναμετάδοσης επικοινωνιών (EA-11 BACN)

Λειτουργούν ως «Wi-Fi στον ουρανό», γεφυρώνοντας επικοινωνίες μεταξύ αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων.

P-8A Poseidon

Αεροσκάφη ανθυποβρυχιακού πολέμου, με δυνατότητες επιτήρησης και αναγνώρισης.

RC-135

Αεροσκάφη αναγνώρισης με πλήρωμα άνω των 30 ατόμων, παρέχουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο συλλογή και ανάλυση πληροφοριών.

MQ-9 Reaper

Μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη με πυραύλους Hellfire και κατευθυνόμενες βόμβες, για πλήγματα κατά στόχων υψηλής αξίας.

M-142 HIMARS

Κινητά συστήματα εκτόξευσης ρουκετών με δυνατότητα «χτυπάω και φέυγω», εμβέλειας άνω των 300 μιλίων ανάλογα με την αποστολή.

Μέσα ανεφοδιασμού

Ιπτάμενα τάνκερ KC-135 και KC-46 για εναέριο ανεφοδιασμό, καθώς και πλοία υποστήριξης που ανεφοδιάζουν πολεμικά πλοία εν πλω.

Μεταγωγικά αεροσκάφη

C-17 Globemaster και C-130 Hercules μετέφεραν πυρομαχικά και στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Η επιχείρηση δείχνει το εύρος και την τεχνολογική υπεροχή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζεται χωρίς ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.