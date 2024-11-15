Σύμβουλος του Χαμενεΐ: Το Ιράν στηρίζει οποιαδήποτε απόφαση του Λιβάνου στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός

Το Ιράν θα υποστηρίξει οποιαδήποτε απόφαση λάβουν η κυβέρνηση του Λιβάνου και η «αντίσταση» του Λιβάνου στις τρέχουσες συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, δήλωσε την Παρασκευή ο Ali Larijani, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου θέτει ως προτεραιότητα την εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο σύνολό της χωρίς καμία τροποποίηση.

Το ψήφισμα αυτό είχε θέσει τέλος στον τελευταίο γύρο συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ το 2006 και ορίζει ότι ο νότιος Λίβανος πρέπει να είναι ελεύθερος από όπλα που δεν ανήκουν στο κράτος του Λιβάνου.

«Συνεχίζονται οι εκκλήσεις για την επίτευξη κατανόησης», ανέφερε ο Μικάτι μέσω ανάρτησής του στο X.

Πηγή: skai.gr

