Το γεγονός ότι μεγάλες εφημερίδες αποχωρούν από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, το οποίο κατηγορείται ότι επιτρέπει τη διάδοση παραπληροφόρησης, είναι «σύμπτωμα της αποτυχίας των δημοκρατιών να επιβάλουν ρυθμιστικούς κανόνες στις διαδικτυακές πλατφόρμες», δήλωσε σήμερα στέλεχος των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα (RSF).

Η βρετανική εφημερίδα The Guardian και η ισπανική La Vanguardia ανακοίνωσαν ότι δεν θα δημοσιεύουν πλέον περιεχόμενο στο Χ, που ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ και το οποίο, σύμφωνα με αυτές, έχει γίνει «μια τοξική μιντιακή πλατφόρμα».

«Είναι το σύμπτωμα ενός βαθύτερου κακού, αυτού της ανικανότητας των δημόσιων αρχών να κάνουν τις πλατφόρμες μέρη βιώσιμα, όπου κυριαρχεί ο σεβασμός προς τη δημοσιογραφική πληροφορία, όπου η πληροφορία μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα», εκτίμησε ο Βενσάν Μπερτιέ στέλεχος της υπηρεσίας τεχνολογιών στους RSF.

Ένθερμος υποστηρικτής του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον διόρισε επικεφαλής του νέου υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, ο Μασκ επικρίνεται συχνά ότι ευνοεί τη διάδοση παραπληροφόρησης στο Χ.

«Ο Μασκ είναι το ακραίο πρόσωπο αυτού του πληροφοριακού εφιάλτη που κυριαρχεί στις πλατφόρμες, όμως το πρόβλημα είναι πολύ συνολικότερο», επέμεινε ο Μπερτιέ.

Αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Καναδά, όπου η Meta –μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram—έχει αποκλείσει από τον Αύγουστο του 2023 την πρόσβαση στο ειδησεογραφικό περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης στις πλατφόρμες της, αντιδρώντας σε νόμο που επιβάλλει στους γίγαντες του διαδικτύου να πληρώνουν για τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου.

Το στέλεχος των RSF δήλωσε ότι έχουν «γίνει απόπειρες επιβολής ενός ρυθμιστικού πλαισίου» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) που υιοθέτησε η ΕΕ, αλλά πρόσθεσε ότι αυτός «δεν είχε μεγάλη επίδραση».

Το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει «να αναγκάσει τις πλατφόρμες» να τηρούν «πολιτική, ιδεολογική και οικονομική ουδετερότητα», σημείωσε ο Μπερτιέ.

Οι απόπειρες επιβολής ρυθμιστικού πλαισίου στις πλατφόρμες «σε αυτό το στάδιο είναι σαν να προσπαθούμε να βάλουμε έναν επίδεσμο πάνω στη γάγγραινα που τις μολύνει», σχολίασε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής των RSF Τιμπό Μπρουτάν.

Οι RSF ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι υπέβαλαν μήνυση κατά του Χ στη Γαλλία, κατηγορώντας το, μεταξύ άλλων για δυσφήμηση και διάδοση ψευδών ειδήσεων. Η ΜΚΟ κατηγορεί το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν απέσυρε περιεχόμενο, το οποίο ψευδώς απέδιδε στους RSF «έρευνα με θέμα τις ‘ναζιστικές τάσεις’ των Ουκρανών στρατιωτικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.