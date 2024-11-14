Ισραήλ: Θα πλήξουμε κάθε απόπειρα μεταφοράς όπλων από Συρία στη Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ θα εξαπολύσει επιθέσεις για να αποτρέψει κάθε προσπάθεια μεταφοράς όπλων από τη Συρία στη Χεζμπολάχ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) Ντανιέλ Χαγκάρι.

«Εντοπίζουμε ρουκέτες και άλλα όπλα που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ σε επιθέσεις της εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, τα οποία κατασκευάστηκαν στη Συρία», είπε ο Χαγκάρι σε δημοσιογράφους. «Θα εξαπολύσουμε επιθέσεις σε κάθε προσπάθεια μεταφοράς όπλων από τη Συρία στη Χεζμπολάχ. Θα πλήξουμε επίσης όλες τις υποδομές στη Συρία που επιβεβαιώνουμε ότι χρησιμοποιούνται στην κατασκευή όπλων για τη Χεζμπολάχ», τόνισε.

Ο Χαγκάρι ανέφερε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές από τα περίχωρα της Βηρυτού μέχρι τη Δαμασκό. Οι δηλώσεις του εκπροσώπου των IDF έγιναν λίγη ώρα αφότου το πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας (SANA) μετέδωσε ότι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή επλήγη γέφυρα στην περιοχή Κουσάιρ της επαρχίας Χομς, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

