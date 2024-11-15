Νέα πλάνα που κυκλοφόρησε το FBI αποκαλύπτουν τη στιγμή που ένας άνδρας έβαλε φωτιά σε μια κάλπη με έναν «αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό» στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

The FBI released video of a motorist stopping at a ballot box in Portland, Oregon before setting it alight and driving off.



According to the agency, the driver possibly has experience with metalwork and weldinghttps://t.co/jcpETCkFv0 pic.twitter.com/5cVDMTU6yS November 14, 2024

Το FBI διερευνά τρεις πυρκαγιές σε κάλπες που σημειώθηκαν πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ - δύο στο Βανκούβερ της Ουάσιγκτον και μία στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Μάλιστα, προσφέρεται ανταμοιβή έως και 25.000 $ (£19.677) για πληροφορίες που οδηγούν στον εντοπισμό, τη σύλληψη και την καταδίκη των υπευθύνων.

The #FBI offers a reward of up to $25,000 for info leading to the identification, arrest, & conviction of the suspect responsible for setting incendiary fires at ballot boxes in Vancouver, WA, & Portland, OR, in Oct 2024: https://t.co/a3hhyZnp0Z pic.twitter.com/amEckWg3ta — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) November 13, 2024

