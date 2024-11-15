Λογαριασμός
Βίντεο από το FBI δείχνει τη στιγμή που άνδρας βάζει φωτιά σε κάλπη στις ΗΠΑ

Το FBI διερευνά 3 πυρκαγιές σε κάλπες που σημειώθηκαν πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ - Προσφέρεται ανταμοιβή έως και 25.000 $ για σχετικές πληροφορίες

Πυρκαγιά σε κάλπη

Νέα πλάνα που κυκλοφόρησε το FBI αποκαλύπτουν τη στιγμή που ένας άνδρας έβαλε φωτιά σε μια κάλπη με έναν «αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό» στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Το FBI διερευνά τρεις πυρκαγιές σε κάλπες που σημειώθηκαν πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ - δύο στο Βανκούβερ της Ουάσιγκτον και μία στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Μάλιστα, προσφέρεται ανταμοιβή έως και 25.000 $ (£19.677) για πληροφορίες που οδηγούν στον εντοπισμό, τη σύλληψη και την καταδίκη των υπευθύνων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ Πυρκαγιά Φωτιά κάλπες FBI
