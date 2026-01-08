Τραμπ στο κυνήγι της Γροιλανδίας: Συνάντηση συμβούλων με απεσταλμένους της Δανίας και της Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο

Σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο με απεσταλμένους από τη Δανία και τη Γροιλανδία, μετέδωσε την Πέμπτη το Associated Press, εν μέσω των αμερικανικών επιδιώξεων για την απόκτηση ελέγχου επί του νησιού.

Ο πρέσβης της Δανίας, Γέσπερ Μίλερ Σόρενσεν, και ο Τζέικομπ Ίσμποθσεν, επικεφαλής εκπρόσωπος της Γροιλανδίας στην Ουάσινγκτον, συναντήθηκαν την Πέμπτη με αξιωματούχους του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, προκειμένου να συζητήσουν την αναζωπύρωση των προσπαθειών του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ενδεχομένως ακόμη και με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, σύμφωνα με Δανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, όπως αναφέρει το Associated Press.

Οι απεσταλμένοι πραγματοποίησαν επίσης μια σειρά συναντήσεων αυτή την εβδομάδα με Αμερικανούς βουλευτές, καθώς επιδιώκουν να εξασφαλίσουν βοήθεια για να πείσουν τον Τραμπ να αποσύρει την απειλή του.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με Δανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην εφημερίδα New York Times, δήλωσε ότι πρέπει να αποκτήσει την κυριότητα ολόκληρης της Γροιλανδίας, αντί να ασκεί απλώς μια μακροχρόνια συνθήκη που παρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ευρεία ελευθερία να χρησιμοποιούν τη Γροιλανδία για στρατιωτικές βάσεις.

«Πιστεύω ότι η ιδιοκτησία σου προσφέρει κάτι που δεν μπορείς να έχεις με μια μίσθωση ή μια συνθήκη. Η ιδιοκτησία σου προσφέρει πράγματα που δεν μπορείς να αποκτήσεις απλώς υπογράφοντας ένα έγγραφο», δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα.

Οι ΗΠΑ είναι συμβαλλόμενο μέρος μιας συνθήκης του 1951 που τους παρέχει ευρεία δικαιώματα για την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, με τη συγκατάθεση της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να «λάβουν σοβαρά υπόψη τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», καθώς χαρακτήρισε το θέμα ως ζήτημα άμυνας. «Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να λάβουν πιο σοβαρά υπόψη την ασφάλεια αυτής της ηπειρωτικής χώρας, διότι αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να αναλάβουν δράση», δήλωσε ο Βανς.

Οι Δανοί αξιωματούχοι είναι αισιόδοξοι για τις επικείμενες συνομιλίες με τον Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον. «Αυτός είναι ο διάλογος που χρειάζεται, όπως ζήτησε η κυβέρνηση μαζί με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν στον δανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό DR.

Η Γροιλανδία, νησί εκ του οποίου το 80% εκτείνεται πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, κατοικείται από περίπου 56.000 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους Ινουίτ.

Το πρακτορείο Reuters αποκάλυψε νωρίτερα ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν για εφάπαξ πληρωμές στους Γροιλανδούς στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία και ενδεχομένως να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ το ακριβές ποσό σε δολάρια και η εφοδιαστική οποιασδήποτε πληρωμής είναι ασαφή, Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων βοηθών του Λευκού Οίκου, έχουν συζητήσει ποσά που κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο, δήλωσαν δύο από τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

