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Γκαλιμπάφ: Οι επιθέσεις του Ισραήλ στην Νταχίγια δείχνουν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν ή δεν θέλουν να τηρήσουν τη συμφωνία

«Αν δεν έχεις τη θέληση και την ικανότητα να τηρήσεις τις δεσμεύσεις σου, δεν έχει νόημα να μιλάμε για συνέχιση της πορείας», τονίζει ο Γκαλιμπάφ

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Γκαλιμπάφ

Αφού το Ισραήλ επιτέθηκε σε στόχους της Χεζμπολάχ στη συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού, το Ιράν παρουσιάζει τις ισραηλινές επιθέσεις ως απειλή για τη συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

«Η επίθεση των Σιωνιστών στην Νταχίγια έδειξε για άλλη μια φορά ότι η Αμερική είτε δεν έχει τη βούληση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της είτε δεν έχει την ικανότητα να το πράξει», ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

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«Δίνοντας το πράσινο φως στο καθεστώς, δεν μπορείτε να κερδίσετε παραχωρήσεις. Το παιχνίδι του κακού και του καλού αστυνομικού είναι ξεπερασμένο», σημειώνει και προσθέτει: «Αν δεν έχεις τη θέληση και την ικανότητα να τηρήσεις τις δεσμεύσεις σου, δεν έχει νόημα να μιλάμε για συνέχιση της πορείας».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ Ιράν Ισραήλ Χεζμπολάχ Λίβανος Κρίση στη Μέση Ανατολή
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