Ο Παναμάς αφαίρεσε τη σημαία του δεξαμενόπλοιου Sophia που κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο

Η Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τον Ιανουάριο του περασμένου έτους είχε αφαιρέσει τη σημαία του M Sophia, του δεξαμενόπλοιου συνδεδεμένου με τη Βενεζουέλα, που κατασχέθηκε την Τετάρτη από τον αμερικανικό στρατό.
Η σημαία του δεξαμενόπλοιου αφαιρέθηκε από την ναυτιλιακή αρχή στις 23 Ιανουαρίου 2025, σύμφωνα με την Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά.
Πηγή: skai.gr
