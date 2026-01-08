Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Ο πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) που πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη ταυτοποιήθηκε ως ο Τζόναθαν (Τζον) Ρος, με το περιστατικό να προκαλεί έντονες πολιτικές και δημόσιες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το συμβάν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Minneapolis Star Tribune, ο Ρος ήταν «έμπειρος» αξιωματικός.

Η 37χρονη Γκουντ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό της σε δρόμο όπου επιχειρούσαν πράκτορες της ICE.

Πολλά βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν τον πράκτορα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Τζόναθαν Ρος, να ανοίγει πυρ εναντίον της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, χτυπώντας τη στο πρόσωπο ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Γκουντ ήταν «επαγγελματίας ταραχοποιός» και ότι παρακολουθούσε συστηματικά ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ωστόσο, Δημοκρατικοί αξιωματούχοι στη Μινεάπολη χαρακτήρισαν τον πυροβολισμό της δολοφονία, αμφισβητώντας ευθέως την εκδοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο πράκτορας Τζόναθαν Ρος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε προηγούμενο περιστατικό τον Ιούνιο, όταν σύρθηκε για περίπου 90 μέτρα από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης παράτυπου μετανάστη, καταδικασμένου για σεξουαλικό αδίκημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Bloomington, όπου ο Ρος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί του χέρι, που χρειάστηκε 20 ράμματα.

Τον Δεκέμβριο, ενόρκοι στο U.S. District Court in St. Paul έκριναν ένοχο τον οδηγό του οχήματος στο προηγούμενο περιστατικό για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματικού με επικίνδυνο και φονικό όπλο, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, οι αρχές είχαν σταματήσει τον Μουνιόζ στις 8 το πρωί της 17ης Ιουνίου και επιχειρούσαν να τον θέσουν υπό κράτηση βάσει εντολής της υπηρεσίας μετανάστευσης. Του ζητήθηκε να ανοίξει το παράθυρο και την πόρτα του οχήματος, ωστόσο εκείνος κατέβασε το παράθυρο μόνο μερικώς και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές.

Τότε, ο Ρος έσπασε το πίσω τζάμι και ξεκλείδωσε την πόρτα. Ο οδηγός επιτάχυνε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα το χέρι του Ρος να παγιδευτεί στο όχημα. Ο αξιωματικός σύρθηκε για τουλάχιστον 90 μέτρα με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του.

Ένταση και διαδηλώσεις στη Μινεάπολη

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι αναταραχές στη Μινεάπολη μετά τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, με διαδηλωτές να συγκεντρώνονται την Πέμπτη έξω από το μεταναστευτικό δικαστήριο της πόλης για νέες κινητοποιήσεις.

Ακτιβιστές κρατούσαν πλακάτ και φώναζαν συνθήματα, μεταξύ των οποίων «Έξω η ICE τώρα», «Αξίζουμε να είμαστε ασφαλείς στην κοινότητά μας» και «Αντίσταση στον φασισμό», «ICE, φύγετε από εδώ», «Παραιτηθείτε από τη δουλειά σας» και «Δικαιοσύνη τώρα!».

Σχολεία στην περιοχή ακύρωσαν μαθήματα και δραστηριότητες για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, ενώ ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς απηύθυνε εκκλήσεις για ψυχραιμία.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) έχει αναπτύξει περισσότερους από 2.000 αξιωματικούς στην περιοχή, σε αυτό που χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης που έχει πραγματοποιήσει ποτέ.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι έχουν συλληφθεί περισσότερα από 1.500 άτομα.

Πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι ζήτησαν την αποχώρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) από τη Μινεσότα μετά τον θάνατο της Γκουντ. Ωστόσο, η Νόεμ ξεκαθάρισε ότι οι πράκτορες «δεν πρόκειται να φύγουν».

