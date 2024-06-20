Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκφράζει την ανησυχία της στην ετήσια έκθεσή της, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, για «εχθρικές» έναντι των προσφύγων ομιλίες «πολιτικών αξιωματούχων» και την αύξηση των αντισημιτικών και αντιμουσουλμανικών ενεργειών μετά την 7η Οκτωβρίου.

«Διαπιστώσαμε πολυάριθμες περιπτώσεις δημόσιου λόγου που χρησιμοποιεί την απειλή ενός δήθεν εξισλαμισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών για καθαρά εκλογικούς σκοπούς», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της ECRI, ο Ελβετός Μπερτίλ Κοτιέ, ο οποίος είναι επίσης ομότιμος καθηγητής Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης.

«Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε περιόδους προεκλογικής εκστρατείας. Η αυτορύθμιση των πολιτικών αξιωματούχων και των μέσων ενημέρωσης έχει ουσιώδη σημασία και οφείλουν να λογοδοτούν όταν παραβιάζουν τις κόκκινες γραμμές», επέμεινε.

Οι συντάκτες της έκθεσης χαιρετίζουν εξάλλου τις «αξιόλογες προσπάθειες που αναπτύσσονται» για την υποδοχή των «εκτοπισμένων της Ουκρανίας», όμως εκφράζουν τη λύπη τους για τις «σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται» στην ποιότητα της υποδοχής που προσφέρεται στους πρόσφυγες και στα άλλα πρόσωπα που απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας».

«Ορισμένες χώρες συνέχισαν να περιορίζουν την πρόσβαση μη Ευρωπαίων στο άσυλο», υπογραμμίζει ο θεσμός, υπενθυμίζοντας ότι «σε όλους τους εκτοπισμένους από τον πόλεμο και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να προσφέρεται γρήγορα προστασία».

Η ECRI υπενθυμίζει ότι μετά «την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο που διεξάγεται από το Ισραήλ στη Γάζα», ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια «κάθετη άνοδο του αντισημιτισμού».

«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι από τις 7 Οκτωβρίου πολυάριθμοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων» και μέλη της κοινωνίας των πολιτών «εκδήλωσαν δημόσια την αλληλεγγύη τους με τις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης», διευκρινίζει ο θεσμός.

Η ECRI εκφράζει επίσης την ανησυχία της για την «αισθητή αύξηση» μετά την ίδια ημερομηνία των επεισοδίων «με κίνητρο το μίσος εναντίον των μουσουλμάνων».

«Τα πρόσωπα που φέρουν ορατά θρησκευτικά σύμβολα ή παραδοσιακές ενδυμασίες παρουσιάζονται μερικές φορές ως συνδεόμενα με τρομοκρατία ή εξτρεμισμό», επισημαίνεται στην έκθεση. «Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα με τις μουσουλμάνες μαθήτριες σε ορισμένες χώρες».

Η επιτροπή εκφράζει επίσης τη λύπη της για το γεγονός ότι «μουσουλμάνοι ασθενείς» βρέθηκαν αντιμέτωποι με «διακρίσεις κατά την πρόσβασή τους σε φροντίδες υγείας».

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας διεθνής οργανισμός με έδρα το Στρασβούργο, στον οποίο μετέχουν τα 46 κράτη που έχουν υπογράψει την ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα διάφορα όργανά του επιβλέπουν την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

