Η Ρωσία απαίτησε την Τετάρτη από τις ΗΠΑ να απομακρύνουν όλα τα πυρηνικά τους όπλα από την Ευρώπη και να διαλύσουν την υποδομή για την ανάπτυξή τους.

Τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ προκαλούν «το πιο σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στην ήπειρο», υποστήριξε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα.

«Τα αιτήματά μας σε αυτό το θέμα παραμένουν αμετάβλητα, περιλαμβάνουν την απόσυρση όλων των αμερικανικών πυρηνικών όπλων από την Ευρώπη, καθώς και την αποξήλωση της υπάρχουσας υποδομής για την ανάπτυξή τους», τόνισε η Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα εξέφρασε επίσης ανησυχία για τα σχέδια της Ιαπωνίας να συμμετάσχει σε στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης πιλότων σε ασκήσεις πυρηνικού πολέμου.

Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποιεί την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας, προσθέτοντας ότι «η επεξεργασία σεναρίων γεωπολιτικής ένοπλης σύγκρουσης με τη χρήση πυρηνικών όπλων προκαλεί περαιτέρω εντάσεις, υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα και ωθεί την περιοχή στα πρόθυρα πυρηνικής καταστροφής».

Χαρακτηρίζοντας την πολιτική των ΗΠΑ στην Κορεατική Χερσόνησο «επιθετική», υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί «να φέρει μια άλλη περιοχή σε κατάσταση απόλυτου χάους, να τη μετατρέψει σε Μέση Ανατολή Νο 2».

«Αυτό θα ήταν υπέροχο για αυτούς, γιατί αυτό σημαίνει νέα συμβόλαι για το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα των ΗΠΑ, μια άλλη ευκαιρία να δείξουν στους πολίτες τους κάποιου είδους "αποκλειστικότητα", την ικανότητα να λειτουργούν μέσα σε αυτό το χάος, να αυξήσουν τα διακυβεύματα στις διεθνείς υποθέσεις», είπε.

Σύμφωνα με το Anadolou η Ζαχάροβα προειδοποίησε επίσης ότι τυχόν πιθανές απειλές στα ανατολικά ρωσικά σύνορα «θα αντιμετωπιστούν με επαρκή μέτρα από τη Μόσχα για την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας».

Επιπλέον, η Ζαχάροβα επέκρινε την απόφαση της Γαλλίας για την πώληση αυτοκινούμενων συστημάτων πυροβολικού Caesar στην Αρμενία, η οποία υπεγράφη τη Δευτέρα από τους υπουργούς Άμυνας των δύο πλευρών στο Παρίσι.



«Το Παρίσι προκαλεί έναν ακόμη γύρο ένοπλης αντιπαράθεσης στον Νότιο Καύκασο. Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα» δήλωσε η Ρωσίδα αξιωματούχος.



Η Ζαχάροβα κατηγόρησε τη Γαλλία ότι επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες διαφορές στην περιοχή ως «εργαλείο για την επίτευξη των δικών της οπορτουνιστικών στόχων», σημειώνοντας ότι μιλούσε όχι μόνο για τα συμφέροντα του Παρισιού ως κράτος, αλλά και για τους στόχους του ως «αγωγό της ιδεολογίας του ΝΑΤΟ».



Την Τρίτη, το Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν επέκρινε την κίνηση του Παρισιού, λέγοντας ότι είναι «μια περαιτέρω απόδειξη των προκλητικών δραστηριοτήτων της Γαλλίας στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.