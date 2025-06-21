Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στην Ουκρανία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή για να εξετάσει τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στην Ουκρανία, καθώς μαζικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν προκαλέσει μεγάλες απώλειες σε άμαχο πληθυσμό και εκτοπισμό ανθρώπων.

Η συνεδρίαση ζητήθηκε από την Ουκρανία με επιστολή της στις 17 Ιουνίου, ενώ τα μέλη του Συμβουλίου Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Κορέας, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριξαν το αίτημα για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Πολιτικών και Ειρηνευτικών Υποθέσεων Μίροσλαβ Γιέντζα περιέγραψε «αδιάκοπες, μεγάλης κλίμακας ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις», επισημαίνοντας τη φονική επίθεση στο Κίεβο τη νύχτα της 16ης-17ης Ιουνίου, όταν «ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν επτά συνοικίες του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 28 πολίτες και τραυματίζοντας περισσότερους από 130».

Οι διασώστες, ανέφερε, αγωνίστηκαν όλη τη νύχτα για να απεγκλωβίσουν κατοίκους από τα ερείπια πολυκατοικίας εννέα ορόφων, με πολλούς ακόμη αγνοούμενους.

Η κλίμακα των ρωσικών επιθέσεων ξεπέρασε τα όρια του Κιέβου, με τον κ. Γιέντζα να αναφέρει ότι «Οδησσός, Ζαπορίζια, Τσερνίχιβ, Ζιτόμιρ, Κιροβοχράντ, Μικολάιβ και οι περιφέρειες του Κιέβου δέχθηκαν επίσης επίθεση με πάνω από 428 drones και πυραύλους».

Στην Οδησσό, δύο πολίτες σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν. Η ένταση των μακράς εμβέλειας επιθέσεων οδήγησε σε δραματική αύξηση θυμάτων αμάχων, με τον κ. Γιέντζα να σημειώνει ότι «μόνο στους πρώτους πέντε μήνες του 2025, τα θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία ανήλθαν σε 5.144, με 859 νεκρούς και 4.285 τραυματίες», αντιπροσωπεύοντας αύξηση 47% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Πέραν των επιθέσεων στην Ουκρανία, ο κ. Γιέντζα ανέφερε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ουκρανικές επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ. Επανέλαβε ότι «οι επιθέσεις σε άμαχους και μη στρατιωτικές υποδομές απαγορεύονται αυστηρά από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπου κι αν συμβαίνουν. Καταδικάζουμε όλες αυτές τις επιθέσεις. Πρέπει να σταματήσουν άμεσα».

Παρά τις δυσμενείς εξελίξεις, ο κ. Γιέντζα σημείωσε κάποιες διπλωματικές προόδους, αναφερόμενος στις συνομιλίες της 2ας Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών. Οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε συμφωνίες «για μαζικές ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, νεκρών και συλληφθέντων πολιτών», με την τελευταία ανταλλαγή να πραγματοποιείται την ημέρα της ενημέρωσης.

Ο κ. Γιέντζα χαιρέτισε τις ανταλλαγές αυτές, σημειώνοντας ότι «οι προσπάθειες αυτές δίνουν απαντήσεις σε πολλές οικογένειες που ζούσαν στην αβεβαιότητα για τους δικούς τους».

Η Διευθύντρια Επιχειρήσεων του OCHA Έντεμ Γουοσόρνου, ενημερώνοντας για την ανθρωπιστική κατάσταση, επιβεβαίωσε την ανησυχητική τάση, σημειώνοντας ότι «καθημερινά κύματα επιθέσεων με πυραύλους και drones εξακολουθούν να επιφέρουν καταστροφικό φόρο αίματος, ιδιαίτερα σε περιοχές της πρώτης γραμμής».

Πρόσθεσε ότι η πρόσφατη επίθεση στο Κίεβο ήταν «η πιο φονική εδώ και σχεδόν ένα έτος, με περισσότερους από 12 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες», ενώ οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν χρήση βομβών διασποράς. Στην Οδησσό, ανέφερε, επιθέσεις έπληξαν νηπιαγωγείο και κέντρο για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Η κ. Γουοσόρνου προειδοποίησε ότι «σχεδόν 50% περισσότεροι άμαχοι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί στην Ουκρανία το πρώτο πεντάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024».

Υπογράμμισε την έκταση του κινδύνου από υπολείμματα εκρηκτικών, αναφέροντας ότι «πάνω από το 20% της ουκρανικής γης είναι μολυσμένο από νάρκες ή πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, καθιστώντας την Ουκρανία την πιο βαριά μολυσμένη χώρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια διατρέχουν επίσης αυξανόμενο κίνδυνο, με 68 περιστατικά βίας καταγεγραμμένα το 2025, οδηγώντας σε «δύο νεκρούς και 24 τραυματίες εργαζόμενους», σύμφωνα με την ίδια. Περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες παραμένουν αδύνατον να προσεγγιστούν σε κατεχόμενες περιοχές λόγω παρακώλυσης ανθρωπιστικής πρόσβασης.

Παρά τις προκλήσεις, οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Η κ. Γουοσόρνου κλείνοντας ζήτησε απο το Συμβούλιο να δώσει προτεραιότητα στην προστασία αμάχων, να εξασφαλίσει διαρκή χρηματοδότηση και να «τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, και μέχρι τότε, να διασφαλιστεί ότι οι ανθρωπιστικές ανησυχίες αποτελούν κεντρικό μέρος κάθε συζήτησης για παύση πυρός ή μακροπρόθεσμη συμφωνία».

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης καταδίκασε τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, καθώς και κάθε επίθεση κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λογοδοσίας για τους υπεύθυνους παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Κάλεσε τη Ρωσία να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της πλειονότητας της διεθνούς κοινότητας και να προχωρήσει στο αποφασιστικό πρώτο βήμα για την αποδοχή πλήρους, άμεσης και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός, ως προϋπόθεση για μια δίκαιη, συνολική και διαρκή ειρήνη.

Επίσης εξήρε το έργο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) και όλων των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία και ζήτησε την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση τους στις περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

O Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ουκρανίας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αντρίι Μέλνικ, περιέγραψε το προσωπικό κόστος του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία, με την οικογένειά του στο Κίεβο να ζει υπό τη συνεχή απειλή επιθέσεων με ρωσικούς πυραύλους και ιρανικά drones.

Αναφέρθηκε σε πλήγμα που σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν, στις 17 Ιουνίου, όταν ρωσικός πύραυλος τύπου X-101 έπληξε κατοικημένο κτίριο, σκοτώνοντας 20 αμάχους — μητέρες, πατέρες και παιδιά — ακαριαία. Η μητέρα του, ανέφερε, που ζει σε κοντινή απόσταση, τον κάλεσε αμέσως μετά την έκρηξη, με φωνή που έτρεμε καθώς προσευχόταν να επιβιώσει, αβέβαιη αν θα δει ξανά το πρόσωπο του γιου της.

Περιέγραψε παραστατικά τον διαρκή φόβο που βιώνουν οι ουκρανικές οικογένειες, τονίζοντας ότι ακόμη και τα σπίτια, οι κουζίνες, οι παιδικές χαρές, τα νοσοκομεία και τα σχολεία έχουν γίνει πεδία μάχης σε έναν «πόλεμο αφανισμού» που διεξάγει η Ρωσία. «Αυτός ο ρωσικός πόλεμος διεξάγεται μέσα στα υπνοδωμάτια… καθαρός τρόμος που δεν κοιμάται ποτέ, τρόμος που κλέβει το αύριο πριν ακόμη ξημερώσει» ανέφερε.

Απηύθυνε έκκληση προς το Συμβούλιο, καλώντας τα μέλη να φανταστούν τις δικές τους οικογένειες σε ανάλογο κίνδυνο, ζητώντας να σταματήσει αυτή η παράλογη και βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας.

Η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, πρέσβης Ντόροθι Σέι, καταδίκασε τις ρωσικές ενέργειες, δηλώνοντας ότι «η Ρωσία σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες όταν θα έπρεπε να κάνει το ακριβώς αντίθετο, να τερματίσει τον πόλεμο».

Επιβεβαίωσε ότι «ένας εκ των νεκρών ήταν Αμερικανός πολίτης, το πρώτο θύμα από τις ΗΠΑ στον πόλεμο αυτόν» και υπογράμμισε ότι η Ρωσία έχει ήδη εξαπολύσει «πάνω από 3.300 drones και εκτιμάται πως θα εκτοξεύσει σχεδόν 6.000 φονικά drones» μόνο τον Ιούνιο.

Καταδίκασε περαιτέρω τη χρήση βομβών διασποράς, επικαλούμενη αναφορές μέσων ενημέρωσης και εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Η κ. Σέι κατηγόρησε επίσης τρίτες χώρες για υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής: «Καταδικάζουμε επιπλέον το Ιράν για την προμήθεια drones και πυραύλων Shahed στη Ρωσία, καθώς και τη Βόρεια Κορέα για τη μεταφορά πυρομαχικών, πυραύλων και στρατευμάτων στη Ρωσία» ανέφερε.

