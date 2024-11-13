Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ αρνείται μία αναφορά ότι η έρευνα του IDF για τις ώρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου διαπίστωσε ότι το συμβούλιο έλαβε ειδοποιήσεις για ύποπτες δραστηριότητες της Χαμάς εκείνο το βράδυ, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Yedioth Ahronoth, στις 2 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραηλινού Στρατού έστειλε ενημερώσεις στον αρχηγό του επιτελείου και στον αξιωματικό πληροφοριών του Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με τα στελέχη της Χαμάς που ενεργοποιούσαν ισραηλινές τηλεφωνικές SIM, ένα σημάδι ότι θα μπορούσαν να επιτεθούν. Την ίδια στιγμή, οι μυστικές υπηρεσίες του IDF σημείωσαν ότι η Χαμάς είχε κάνει το ίδιο πράγμα κατά τη διάρκεια μιας άσκησης το προηγούμενο έτος.

Μια ώρα αργότερα, σύμφωνα με την αναφορά, οι αξιωματικοί των πληροφοριών ενημέρωσαν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας σχετικά με τα ανησυχητικά σημάδια από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης μιας απροσδιόριστης «σημαντικής ένδειξης». Αναφέρεται ότι στις 3:55 το πρωί., το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας έλαβε άλλη μια ενημέρωση ότι η Χαμάς φαινόταν να περνά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο αρχηγός του επιτελείου του IDF Herzi Halevi πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης στις 4:00 το πρωί για τις εξελίξεις στη Γάζα και το γραφείο του πρωθυπουργού έλαβε τα κύρια ευρήματα.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας απορρίπτει την αναφορά. «Σε αντίθεση με την ψευδή δημοσίευση του Ronen Bergman στο Yedioth Ahronoth», αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «καμία προειδοποίηση δεν δόθηκε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου».

Η αναφορά και η άρνηση έρχονται καθώς το γραφείο του πρωθυπουργού ερευνάται για υποτιθέμενες προσπάθειες παραποίησης των αρχείων συνομιλιών στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την επίθεση της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού αξιωματικού πληροφοριών για να εξαναγκαστεί να αλλάξει τα λεπτά των τηλεφωνικών κλήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.