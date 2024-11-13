Λίβανος: Τουλάχιστον 78 νεκροί και 122 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα χθες

Τουλάχιστον 78 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 122 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα της Τρίτης σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 3.365 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 14.344, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χεζμπολάχ, περίπου 500.0000 εκτοπισμένοι πέρασαν τα σύνορα και κατέφυγαν στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.