Το ερώτημα για το τι γνώριζε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ενεργοποίηση των ισραηλινών καρτών SIM στη Γάζα, τις πρώτες πρώιμες ενδείξεις επίθεσης της Χαμάς τη νύχτα μεταξύ 6 και 7 Οκτωβρίου, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών του γραφείου του πρωθυπουργού, που έγινε δημόσια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της Yediot Ahronot, Ronen Bergman.

Οι τρεις τρέχουσες καταγγελίες, όπως μεταδίδει η the Jerusalem Post, περιλαμβάνουν την απόκτηση, την τροποποίηση και τη διαρροή απόρρητων εγγράφων στον ξένο Τύπο για την εξυπηρέτηση της πολιτικής ατζέντας του πρωθυπουργού, παραποίηση πρωτοκόλλων συναντήσεων και τηλεφωνικών συνομιλιών στην αρχή του πολέμου και εκβιασμός πρώην ανώτερου αξιωματικού των IDF.

Ο Μπέργκμαν, ο οποίος γράφει, επίσης, για τους New York Times, έγραψε τη Δευτέρα το πρωί ότι σύμφωνα με μια «σειρά αξιωματούχων που είναι εξοικειωμένοι με το πιο σχετικό υλικό πληροφοριών», η παραβίαση περιελάμβανε ένα τηλεφώνημα στη στρατιωτική γραμματεία με πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση ενός μεγάλου αριθμού ισραηλινών καρτών SIM στη Λωρίδα της Γάζας τις ώρες πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κάρτες SIM ήταν το προϊόν επιχείρησης κατασκοπείας που είχε σκοπό να προειδοποιήσει για πιθανή επίθεση. Οι μαχητές της Χαμάς απέκτησαν τις ισραηλινές κάρτες SIM για να τις χρησιμοποιήσουν μόλις εισέλθουν στο Ισραήλ, καθώς τα υπάρχοντα κινητά τους τηλέφωνα θα έχαναν τη λήψη. Οι ισραηλινές κάρτες SIM είχαν σκοπό να επιτρέψουν την επικοινωνία μεταξύ των επιτιθέμενων και να ανεβάσουν τεκμηρίωση και ηχογραφήσεις των επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού έχει πει επανειλημμένα, από τις πρώτες μέρες του πολέμου, ότι ο πρωθυπουργός είχε αιφνιδιαστεί εντελώς από την επίθεση και δεν έλαβε καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σύμφωνα με τον Μπέργκμαν, η στρατιωτική γραμματεία, η οποία αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό, μπορεί πράγματι να έχει λάβει έγκαιρη ένδειξη για τις κάρτες SIM, υποδεικνύοντας ότι το γραφείο του πρωθυπουργού έλαβε έγκαιρη προειδοποίηση. Αυτό θα υπονόμευε τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού ότι δεν γνώριζε τίποτα.

Πιθανή συγκάλυψη

Σύμφωνα με τον Bergman, ο αξιωματικός στο επίκεντρο της υπόθεσης εκβιασμού θα είχε λάβει την ενημέρωση σχετικά με τις κάρτες SIM. Η απόπειρα εκβιασμού του μπορεί, λοιπόν, να σχετίζεται με την προσπάθεια παραβίασης των πρωτοκόλλων για να κρυφτεί ότι όντως το γραφείο του Πρωθυπουργού είχε προειδοποιηθεί πριν από την έναρξη της επίθεσης της Χαμάς.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού απάντησε ότι: «Ένα άλλο ψέμα που αποτελεί επίσης μέρος ενός άνευ προηγουμένου κυνηγιού μαγισσών των ΜΜΕ εναντίον του Γραφείου του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του πολέμου, με σκοπό να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες άλλων το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.