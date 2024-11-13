Γάζα: Βίντεο με όμηρo δημοσιοποίησε η Ισλαμική Τζιχάντ

Νέο βίντεο με όμηρο που κρατείται στη Γάζα δημοσιοποίησε η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Η ένοπλη οργάνωση, δημοσίευσε βίντεο του Σάσα Τρουφάνοφ. Έχει δημοσιεύσει άλλα δύο βίντεο με τον ίδιο όμηρο.

Η παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μαχητική ομάδα στη Λωρίδα της Γάζας και υποστηρίζεται από το Ιράν. Συνεργάζεται με τη Χαμάς, αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα.

Ο Τρουφάνοφ πιάστηκε όμηρος μαζί με τρία μέλη της οικογένειάς του από το Κιμπούτς Νιρ Οζ κατά τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στη συνοριακή πόλη της Γάζας. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του είχαν αφεθεί ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου, δυο μετά από παραίτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν, και ακόμα ένας ως μέρος της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.



Ο Τρουφάνοφ είναι μηχανικός υπολογιστών και απασχολείται στα Annapurna Labs, μια ισραηλινή εταιρεία μικροηλεκτρονικών που αγοράστηκε από την Amazon.



Τον περασμένο μήνα, η τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς είπε ότι ο Τρουφάνοφ και ένας άλλος όμηρος με ρωσική υπηκοότητα, ο Μαξίμ Χέρκιν, θα είναι μεταξύ των πρώτων που θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για τους ομήρους.



