Ισραήλ: Καμία κατάπαυση πυρός μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι το εβραϊκό κράτος δεν θα συμφωνήσει σε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο η οποία δεν θα διασφαλίζει την αποχώρηση μιας αφοπλισμένης Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού Λιτάνι του Λιβάνου, ή που δε θα επιτρέπει σε κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία κατάπαυση του πυρός, δε θα ρίξουμε τον ρυθμό της έντασης και δε θα επιτρέψουμε καμία διευθέτηση που δε θα περιλαμβάνει την επίτευξη των στόχων του πολέμου - και κυρίως το δικαίωμα του Ισραήλ να επιβάλλει και να ενεργεί από μόνο του εναντίον οποιασδήποτε τρομοκρατικής δραστηριότητας», δήλωσε ο νεοδιορισθείς υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς, κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Διοίκηση του Βορρά μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

«Οι υποδομές τρομοκατών καταρρέουν στη Βηρυτό - θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ παντού», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

