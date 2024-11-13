Πολωνία: Η υπηρεσία ασφαλείας συνέλαβε Λευκορώσο ως ύποπτο εμπρησμού Γκντανσκ

Οι μυστικές υπηρεσίες της Πολωνίας συνέλαβαν έναν Λευκορώσο πολίτη που θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή σε ενέργειες δολιοφθοράς, καθώς προσπάθησε να προκαλέσει πυρκαγιά σε κτίριο στην πόλη Γκντανσκ, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας(ABW).

Η Πολωνία λέει ότι ο ρόλος της ως κόμβος εφοδιασμού της Ουκρανίας την έκανε κύριο στόχο για κατασκόπους που προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας του Κιέβου και να συμμετάσχουν σε ενέργειες δολιοφθοράς.

Τον Ιανουάριο και τον Μάιο του τρέχοντος έτους η ABW συνέλαβε πολίτες της Πολωνίας, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας οι οποίοι ευθύνονται για εμπρηστικές επιθέσεις σε κτίρια στις πόλεις Γκντάνσκ, Γκντύνια και Μάρκι και οι οποίοι προετοίμαζαν παρόμοιες επιθέσεις σε κτίρια στην πόλη Βρότσλαβ.

«Αυτή είναι άλλη μια σύλληψη στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τις δραστηριότητες μιας ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος κατ’ απαίτηση ξένων μυστικών υπηρεσιών, που αφορούσαν ενέργειες δολιοφθοράς και κυρίως εμπρησμούς», αναφέρει η ABW στην ανακοίνωση της.

Η εισαγγελία απήγγειλε στον συλληφθέντα Λευκορώσο πολίτη κατηγορίες για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα και διάπραξη πράξεων δολιοφθοράς, εκτροπής ή τρομοκρατικών εγκλημάτων για λογαριασμό ξένης μυστικής υπηρεσίας.

Το δικαστήριο διέταξε την κράτησή του για τρεις μήνες.

Τον Μάιο, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε δηλώσει ότι η Πολωνία είχε συλλάβει πολλά άτομα σε σχέση με ενέργειες δολιοφθοράς που διαπράχθηκαν με εντολή ρωσικών υπηρεσιών. Είπε ότι τα περιστατικά εγκλημάτων περιλάμβαναν «ξυλοδαρμούς, εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

