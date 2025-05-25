Σύμπλευση Τουρκίας-ΗΠΑ στη Συρία

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Η απόφαση των ΗΠΑ να ανακοινώσουν νωρίς το Σάββατο την άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας ήταν πιθανότατα η αιτία για την επίσκεψη έκπληξη λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Αμερικανών, του ντε φάκτο προέδρου της Συρίας, στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Αχμέντ Αλ Σάρα το απόγευμα με επίσημη τελετή στο Γραφείο του στο Ντολμαμπαχτσέ. Η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών κράτησε περίπου 2.5 ώρες.

Σε αυτή συμμετείχαν οι Τούρκοι υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, ο επικεφαλής της MΙT, ο Πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας, και από πλευράς Συρίας, ο υπουργός Εξωτερικών και άλλοι αξιωματούχοι. Ο Ταγίπ Ερντογάν, φάνηκε ευχαριστημένος, είπε ότι πολύ πιο φωτεινές και ειρηνικές ημέρες περιμένουν τη Συρία και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα της. Χαιρέτησε την άρση των κυρώσεων, είπε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και η χώρα και ο στρατός να κυβερνώνται από ένα ενιαίο κέντρο. Διαβεβαίωσε τέλος ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, ιδίως στην ενέργεια, την άμυνα και τις μεταφορές, και ότι η Τουρκία θα εκπληρώσει τις απαιτήσεις των γειτονικών και αδελφικών σχέσεων, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.

Η στάση των ΗΠΑ

Όμως ο Σύρος ηγέτης πριν επιστρέψει στη Δαμασκό, είχε άλλη μια σημαντική συνάντηση, με τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος ανέλαβε επίσης τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου για τη Συρία. Ο Μπάρακ στη συνάντηση του με τον Αλ Σάρα επανέλαβε την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον συριακό λαό. Τόνισε ότι στόχος του Προέδρου Τραμπ είναι να επιτρέψει στη νέα κυβέρνηση να δημιουργήσει τις συνθήκες όχι μόνο για να επιβιώσει ο συριακός λαός, αλλά και να ευημερήσει, όπως επίσης να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των Αμερικανών, δηλαδή η ήττα του ISIS. Τούρκοι Αναλυτές είχαν ήδη επισημάνει ότι από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πριν μια εβδομάδα ότι θα αρθούν οι κυρώσεις κατά τη Συρίας, θα υπήρχε μια σημαντική επιτάχυνση της συνεργασίας ΗΠΑ και Τουρκίας για τη Συρία.

Επείγεται για το κουρδικό

Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Ερντογάν ζήτησε χθες από τον Αλ Σάρα να τελειώσει το θέμα των Κούρδων της Συρίας, και το YPG να παραδώσει τα όπλα. Αυτό ενδιαφέρει άμεσα την Άγκυρα, που θέλει να επιτύχει γρήγορα το στόχο της επίλυσης του Κουρδικού, τόσο εντός όσο και εκτός Τουρκίας.

Η συνάντηση πιθανότατα περιέλαβε συζητήσεις για τη διαδικασία παράδοσης του οπλισμού του ΡΚΚ, όπως συμφώνησε η οργάνωση υπό την εντολή του φυλακισμένου αρχηγού της Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Η διαδικασία δεν είναι εύκολη ιδίως για τα παρακλάδια της οργάνωσης που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Πάντως το συριακό παρακλάδι του ΡΚΚ, δηλαδή οι οργανώσεις YPG/SDF, έχουν ήδη υπογράψει συμφωνία με τη νέα κυβέρνηση της Δαμασκού.

Οι μαχητές θα παραδώσουν τα όπλα τους στη συριακή διοίκηση και θα ενσωματωθούν στον νεοσύστατο συριακό στρατό. Όμως το PJAK, το ιρανικό παρακλάδι του PKK, ανακοίνωσε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα του. Δήλωσε ότι η Κούρδοι του Ιράν βλέπουν το κάλεσμα του Οτσαλάν ως «ένα σημαντικό και θετικό βήμα για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος στη Μέση Ανατολή γενικότερα», αλλά θα συνεχίσουν τον ένοπλο αγώνα εναντίον της Τεχεράνης. «Ως PJAK, ανακοίνωσε η οργάνωση, ούτε θα καταθέσουμε τα όπλα μας ούτε θα διαλυθούμε. Η απόφαση του PKK να διαλυθεί είναι δεσμευτική για αυτούς, όχι για εμάς.»

Το PJAK, που δραστηριοποιείται από το 2004 έχει περί τα 2 με 3000 μέλη και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τεχεράνη, την Άγκυρα και την Ουάσιγκτον. Πάντως ο Πρέσβης του Ιράν στην Τουρκία, δήλωσε, ότι η Τεχεράνη υποστηρίζει οποιαδήποτε διαδικασία, που θα εξαλείψει την τρομοκρατία στην περιοχή και θα ενισχύσει την ασφάλεια μεταξύ των γειτονικών χωρών.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.