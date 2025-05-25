ΗΠΑ: Η Δαμασκός θα βοηθήσει την Ουάσινγκτον να «εντοπίσει» εξαφανισθέντες Αμερικανούς

Η συριακή εξουσία του Άχμαντ αλ-Σαράα θα βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να «εντοπίσουν» τους Αμερικανούς που εξαφανίσθηκαν στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, ανακοίνωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ.

«Ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Η νέα συριακή κυβέρνηση δέχθηκε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να εντοπίσουν και να επαναπατρίσουν τους αμερικανούς πολίτες ή τα λείψανά τους. Οι οικογένειες των Όστιν Τάις, Μαζντ Καμαλμάζ και Κέιλα Μίλερ πρέπει να μπορέσουν να γυρίσουν σελίδα», έγραψε στο X.

Ο δημοσιογράφος Όστιν Τάις απήχθη τον Αύγουστο 2012 στη Συρία από άγνωστους ενόπλους έπειτα από ένα ρεπορτάζ που έκανε στο νότιο τμήμα της Δαμασκού. Ουδείς ανέλαβε την ευθύνη για την απαγωγή του και η οικογένειά του συνεχίζει να λέει πως έχει λόγους να πιστεύει ότι είναι ζωντανός. Ο Μαζντ Καμαλμάζ συνελήφθη το 2017 στη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψής του στη Δαμασκό.

Η Κέιλα Μίλερ, η οποία εργαζόταν για το Danish Refugee Council (Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων) απήχθη τον Αύγουστο 2013 στο Χαλέπι (βόρεια Συρία). Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος υποστήριξε ότι η όμηρος, ηλικίας τότε 26 ετών, σκοτώθηκε το Φεβρουάριο 2015 κοντά στη Ράκα της Συρίας στη διάρκεια βομβαρδισμών του υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού. Το πτώμα της δεν βρέθηκε ποτέ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως ο επαναπατρισμός των Αμερικανών πολιτών ή των λειψάνων τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Η νέα συριακή κυβέρνηση θα μας βοηθήσει σ' αυτή τη δέσμευση», πρόσθεσε ο Αμερικανός απεσταλμένος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

