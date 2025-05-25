Ο Ερντογάν θα συναντηθεί σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον Πακιστανό πρωθυπουργό

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή, δήλωσε ο επικεφαλής επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακά και διεθνή θέματα, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Φαχρετίν Αλτούν μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter).

Πηγή: skai.gr

