Ο Ερντογάν θα συναντηθεί σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον Πακιστανό πρωθυπουργό

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακά και διεθνή θέματα, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας»

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή, δήλωσε ο επικεφαλής επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακά και διεθνή θέματα, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Φαχρετίν Αλτούν μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter).

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ
