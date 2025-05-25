Η πόλη της Νίκαιας στη γαλλική Κυανή Ακτή επλήγη την περασμένη νύκτα από διακοπή της ηλεκτροδότησης που προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια, σύμφωνα με τις αρχές, την επομένη ενός παρόμοιου συμβάντος στις Κάννες, που βρίσκονται κοντά.

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε προς στιγμήν σε περίπου 45.000 νοικοκυριά, όπως και στο αεροδρόμιο, ένα από τα κύρια της Γαλλίας, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enedis και τη δημαρχία.

Όπως ανακοινώθηκε από την εισαγγελία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα στη νύκτα σε εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης στη Μουλέν της δυτικής Νίκαιας, μια συνοικία που πλήττεται από τη γάγγραινα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Αυτή η διακοπή της ηλεκτροδότησης σημειώθηκε μερικές ώρες έπειτα από μια άλλη, πιο σημαντική, που έπληξε την πόλη των Καννών και τα περίχωρά της, σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από τη Νίκαια. Οι αρχές δεν συνδέουν τα δύο επεισόδια.

Χθες, Σάββατο, ζημιές που έγιναν με πρόθεση σε δύο ηλεκτρικές εγκαταστάσεις -εμπρησμός σε σταθμό υψηλής τάσης στο νομό Βαρ, «πριόνισμα» πυλώνα ηλεκτροδότησης στο νομό Αλπ-Μαριτίμ- προκάλεσαν ένα μπλακ-άουτ που διήρκεσε ώρες στην περιοχή, πλήττοντας 160.000 νοικοκυριά, κυρίως στις Κάννες, εν μέσω του κινηματογραφικού φεστιβάλ, το οποίο δεν αντιμετώπισε ωστόσο πρόβλημα χάρη στο σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

