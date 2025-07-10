Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τα σχέδια για μια ειρηνευτική δύναμη που θα βοηθήσει την Ουκρανία μόλις τελειώσει ο πόλεμος είναι πλέον «ώριμα» μετά από μήνες σχεδιασμού, δήλωσε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να τα περιγράφει ως «έτοιμα να ξεκινήσουν» μόλις συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης της «Συμμαχίας των Προθύμων», ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που λέω σήμερα ότι αυτά τα σχέδια είναι ώριμα και τα θέτουμε σε μακροπρόθεσμη βάση».

Ο Μακρόν πρόσθεσε: «Έχουμε ένα σχέδιο που είναι έτοιμο να τεθεί σε εφαρμογή μετά την κατάπαυση του πυρός».

Οι δηλώσεις έγιναν αφού ο Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεναγήθηκαν στο διοικητικό κέντρο του ΝΑΤΟ, που εδρεύει στο Νόρθγουντ.



Πηγή: skai.gr

