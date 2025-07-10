Υεμένη: Ο ηγέτης των Χούθι δηλώνει ότι η οργάνωση θα συνεχίσει να στοχεύει πλοία που σχετίζονται με το Ισραήλ

Ο ηγέτης των Χούθι δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωση των ανταρτών της Υεμένης θα συνεχίσει να μην επιτρέπει σε καμία εταιρεία να μεταφέρει μέσω συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών αγαθά που σχετίζονται με το Ισραήλ, μετά τις δύο επιθέσεις των ανταρτών σε φορτηγά πλοία και τα δύο ελληνικών συμφερόντων.

Ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι διεμήνυσε ότι παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση που έχει επιβάλει η οργάνωση στη διέλευση πλοίων - τα οποία οι Χούθι θεωρούν ότι έχουν σχέση με το Ισραήλ - μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, του Κόλπου του Άντεν και της Αραβικής Θάλασσας.

«Οι ναυτικές επιχειρήσεις μας κατά πλοίων θα συνεχιστούν όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», είπε.

Οι Υεμενίτες αντάρτες επιτέθηκαν και βύθισαν την Κυριακή και τη Δευτέρα δύο πλοία που έφεραν λιβεριανή σημαία και τη διαχείρισή τους είχαν ελληνικές εταιρείες.

Το πλοίο Eternity C βυθίστηκε χθες, αφού οι Χούθι επετέθησαν και βύθισαν το πλοίο Magic Seas, επαναλαμβάνοντας τις επιθέσεις που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο 2023 κατά τις οποίες περισσότερα από 100 πλοία δέχθηκαν επίθεση.

Το σύνολο των μελών του πληρώματος του πλοίου Magic Seas διασώθηκε πριν από τη βύθισή του.

Τέσσερα μέλη του Eternity C θεωρούνται νεκροί και σύμφωνα με πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις.

Συνολικά, 10 μέλη του πληρώματος του Eternity C έχουν ανασυρθεί εν ζωή, ανάμεσά του 8 Φιλιππινέζοι μέλη του πληρώματος, ένας Ινδός και ένα μέλος της Maritime Security Team (ελληνικής υπηκοότητας).

Είκοσι πέντε άτομα επέβαιναν στο πλοίο και 11 παραμένουν αγνοούμενοι.

Από τα τέλη του 2023, οι Χούθι έχουν επιτεθεί σε δεκάδες πλοία στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης που πιστεύουν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, και στη συνέχεια σε αμερικανικά σκάφη, ισχυριζόμενοι ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

