Ρωσία: Θα συμφωνήσει με τις ΗΠΑ σε νέες διαβουλεύσεις «στο εγγύς μέλλον»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει καμία επιβράδυνση στην εξομάλυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα συμφωνηθούν νέες διαβουλεύσεις με την Ουάσινγκτον «στο εγγύς μέλλον».

Η εστίαση στην αποκατάσταση του έργου των διπλωματικών αποστολών έρχεται μετά από μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων είχαν περιπλεχτεί από πολυετείς διαφορές, αμοιβαίους ισχυρισμούς για εκφοβισμό και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων διπλωματικών αποστολών.

Ο Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε επίσης ότι η ομάδα BRICS δεν είναι μια αντιαμερικανική ομάδα και ότι δεν θα ακούσει τη «γλώσσα των απειλών και της χειραγώγησης».

Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τις χώρες της ομάδας BRICS με πρόσθετους δασμούς 10%, αφού χαρακτήρισε το μπλοκ «αντιαμερικανικό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

