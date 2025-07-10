Οι κυβερνήσεις της ΕΕ ζητούν από την Κομισιόν να τηρήσει απόλυτη μυστικότητα ως προς τα εθνικά τους σχέδια για την απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως το 2027, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της ΕΕ που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περασμένο μήνα νομοθεσία για τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ, η οποία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια με συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιαγράμματα.

Καθώς οι διαβουλεύσεις για την πρόταση βρίσκονται σε εξέλιξη, οι κυβερνήσεις της ΕΕ απαιτούν τα εν λόγω σχέδια να παραμείνουν εμπιστευτικά, όπως αποκαλύπτει προσχέδιο διαπραγματευτικού εγγράφου.

«Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες επαγγελματικού απορρήτου και να μην αποκαλύπτονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε κράτους μέλους», αναφέρεται στο έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τη Δανία, τη χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και ηγείται των σχετικών διαπραγματεύσεων.

Τα εθνικά σχέδια των κρατών-μελών της ΕΕ θα πρέπει να «περιγράφουν τα προβλεπόμενα μέτρα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για τη μείωση της ζήτησης, την ενίσχυση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και τη διασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών, καθώς και πιθανά τεχνικά, συμβατικά ή κανονιστικά εμπόδια που ενδέχεται να δυσκολέψουν τη διαδικασία διαφοροποίησης», αναφέρει το έγγραφο.

Ορισμένες χώρες επιθυμούν να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές φυσικού αερίου ή να αποκαλύψουν ευαίσθητα στοιχεία για τις στρατηγικές προμήθειας καυσίμων εκτός Ρωσίας.

Αν και τα κράτη-μέλη θα εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν τα σχέδιά τους στην Κομισιόν, η αρχή του «επαγγελματικού απορρήτου» σημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν θα δημοσιοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, τονίζεται στο έγγραφο.

Στην πρόταση της Κομισιόν δεν επιβεβαιώνεται εάν τα σχέδια θα παραμείνουν εμπιστευτικά ή όχι.

Εκπρόσωπος της δανικής προεδρίας της ΕΕ αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.

Οι διπλωμάτες των κρατών-μελών αναμένεται να συζητήσουν το έγγραφο την επόμενη εβδομάδα. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν αγγίξει κρίσιμα ζητήματα, όπως οι ενδεχόμενοι νομικοί κίνδυνοι για εταιρείες που ενδέχεται να παραβιάσουν συμβόλαια προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου, αναφέρουν διπλωματικές πηγές της ΕΕ.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία συνεχίζουν να εισάγουν ρωσικό αέριο μέσω αγωγών και έχουν αντιταχθεί στην απαγόρευση, την οποία η Κομισιόν διαμόρφωσε έτσι ώστε να μπορεί να περάσει νομικά χωρίς την υποστήριξή τους.

Ωστόσο, η Σλοβακία έχει διαμηνύσει ότι θα μπλοκάρει το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο απαιτεί ομοφωνία, εάν δεν ικανοποιηθούν οι ανησυχίες της για τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν το πακέτο κυρώσεων την Παρασκευή.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε την Πέμπτη ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη απαντήσει στις ανησυχίες της Σλοβακίας για τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου και την ανάγκη αποζημίωσης για τη διακοπή των ρωσικών εισαγωγών. Αξιωματούχοι της Κομισιόν ταξίδεψαν την περασμένη εβδομάδα στην Μπρατισλάβα για συνομιλίες με την κυβέρνηση. «Σε αυτό το στάδιο, αρνούμαστε να ψηφίσουμε υπέρ του 18ου πακέτου κυρώσεων», δήλωσε ο Φίτσο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.