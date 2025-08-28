Συμφωνία Τουρκίας - Αιγύπτου για συμπαραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Σε συμφωνία για τη συμπαραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών προχώρησαν δύο εταιρείες από την Τουρκία και την Αίγυπτο, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Οι υπογραφές έπεσαν παρουσία αξιωματούχων των δύο χωρών. Στόχος της στρατιωτικής συμφωνίας είναι ο έλεγχος της αγοράς της αφρικανικής ηπείρου.

Ο Ερντογάν σε τελετή παράδοσης του πρώτου συστήματος «Ατσάλινος Θόλος»

Εγκαινίασε 14 βιομηχανικές εγκαταστάσεις αξίας 240 εκατ. δολαρίων.

Επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων για νέες εγκαταστάσεις της στρατιωτικής βιομηχανίας μεγέθους 900 ποδοσφαιρικών γηπέδων.



«Σήμερα γίνεται η παράδοση στον ηρωικό μας στρατό των συστημάτων του Ατσάλινου Θόλου, που αποτελούνται από συνολικά 47 οχήματα αξίας 460 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη στους φίλους αλλά και τον φόβο στους εχθρούς.

Το στοιχείο που καθορίζει τη λεπτή γραμμή μεταξύ του να είσαι στο τραπέζι και του να είσαι εσύ στο μενού είναι οι ικανότητές σου στην αεράμυνα και την επίθεση.

Η παράδοση του ενός συστήματος αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς Siper μαζί με τα 10 συνοδευτικά οχήματα είναι ένα σημείο καμπής για την άμυνας της χώρας μας.

Επίσης, 3 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μεσαίου βεληνεκούς Hisar μαζί με τα 21 συνοδευτικά οχήματα θα ενισχύσει περισσότερο την αποτρεπτική μας δύναμη. Τα αντιαεροπορικά συστήματα Korkut μαζί με τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης θα είναι τα μάτια και τα αυτιά μας στο μέτωπο.

«Ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο το 1974»

Ο Ερντογάν είπε ακόμη πως το 1974 στην Κύπρο είδαμε πως δεν παράγουμε τα δικά μας όπλα και δημιουργήσαμε δική μας στρατιωτική βιομηχανία.

«Η Aselsan δεν είναι απλώς μια εταιρεία. Είναι ταυτόχρονα και το σύμβολο ενός δύσκολου αλλά και επικού ταξιδιού που άφησε βαθιά σημάδια στη μνήμη ενός λαού.

Πριν από 50 χρόνια ακριβώς, οι πικρές εμπειρίες που βιώθηκαν κατά την 'ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου το 1974' μας έδωσαν ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Εκείνη την ημέρα είδαμε το πόσο βαρύ τίμημα πλήρωσε ένας λαός που δεν μπορούσε να παράγει τα δικά του όπλα και το δικό του σύστημα επικοινωνιών. Εκείνη ακριβώς την ημέρα, άναψε μια σπίθα στη συνείδηση του λαού μας και αυτή η σπίθα μετατράπηκε σε μια τεράστια φλόγα (δάδα) με την ίδρυση της Aselsan το 1975» είπε ο Ερντογάν.

CNN Turk: Η συνάντηση του Καλίν με τον Χαφτάρ επιταχύνει τη διαδικασία της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου

«Στόχος της Αγκύρας και η συνεργασία με τη Λιβύη για τους υδρογονάνθρακες»

«Στις 25 Αυγούστου, ο Ιμπραήμ Καλίν, Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών (ΜΙΤ), συναντήθηκε με τον ηγέτη Χαλίφα Χαφτάρ. Ο Χαφτάρ υποδέχτηκε τον Καλίν στο Αρχηγείο Γενικής Διοίκησης στη Ράτζμα, κοντά στη Βεγγάζη. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας και στη δράση σύμφωνα με τα κοινά συμφέροντα. Συζητήθηκε επίσης η περιφερειακή ασφάλεια.

Εν τω μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ, αναμένεται τώρα να επικυρώσει τη συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας του 2019. Έχει εκτιμηθεί ότι η επίσκεψη του Καλίν επιτάχυνε τη διαδικασία. Αυτή η συνάντηση καταγράφηκε ως η πρώτη επαφή υψηλού επιπέδου της Τουρκίας με τον Χαφτάρ. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ακριβώς τη στιγμή που η συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας προετοιμαζόταν για επικύρωση.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη με τη Λιβύη, ένα από τα οποία είναι η ενέργεια. Στα τέλη Ιουνίου, ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ συναντήθηκε με τον Λίβυο ομόλογό του. Συζητήθηκαν ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα των υδρογονανθράκων. Ο Μπαϊρακτάρ σηματοδότησε «συγκεκριμένη συνεργασία» μετά από αυτή τη συνάντηση».

Πηγή: skai.gr

