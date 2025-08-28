Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι σκοπεύει να δημοσιεύσει έναν προτεινόμενο κανονισμό που θα περιορίζει τη διάρκεια παραμονής των ξένων φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από το 1978, οι ξένοι φοιτητές ή οι κάτοχοι βίζας F μπορούσαν να παραμείνουν στις ΗΠΑ κατά τη «διάρκεια του καθεστώτος τους», δηλαδή για όσο διάστημα ήταν εγγεγραμμένοι ως φοιτητές πλήρους φοίτησης. Ο προτεινόμενος κανόνας που πρόκειται να δημοσιευτεί σήμερα Πέμπτη θα επιτρέπει στους ξένους φοιτητές και τους φοιτητές με προγράμματα Erasmus να παραμείνουν έως και τη διάρκεια του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν, όχι περισσότερο από 4 χρόνια.

Αξιωματούχοι του DHS δήλωσαν ότι ο κανόνας είναι να διορθωθεί ένα σύστημα στο οποίο οι ξένοι φοιτητές έχουν «εκμεταλλευτεί τη γενναιοδωρία των ΗΠΑ» καθιστώντας τους «για πάντα φοιτητές».

«Για πολύ καιρό, οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέτρεπαν σε ξένους φοιτητές και άλλους κατόχους βίζας να παραμένουν στις ΗΠΑ σχεδόν επ' αόριστον, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια, κοστίζοντας αμέτρητα ποσά σε δολάρια των φορολογουμένων και θέτοντας σε μειονεκτική θέση τους πολίτες των ΗΠΑ», δήλωσε εκπρόσωπος του DHS. «Αυτός ο νέος προτεινόμενος κανόνας θα τερματίσει αυτή την κατάχρηση μια για πάντα, περιορίζοντας το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται σε ορισμένους κατόχους βίζας να παραμείνουν στις ΗΠΑ, μειώνοντας το βάρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να επιβλέπει σωστά τους ξένους φοιτητές και την ιστορία».

Εάν οριστικοποιηθεί, ο κανόνας θα απαιτεί από τους ξένους φοιτητές να αξιολογούνται τακτικά από το DHS για να παραμένουν στις ΗΠΑ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι υποστηρικτές που εκπροσωπούν τους ξένους φοιτητές δήλωσαν ότι αυτός ο κανόνας θα δημιουργήσει αβεβαιότητα και θα δημιουργήσει περισσότερα γραφειοκρατικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν.

«Οι διεθνείς φοιτητές αξίζουν τη διαβεβαίωση ότι η περίοδος εισαγωγής τους στις ΗΠΑ θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων», δήλωσε η Miriam Feldblum, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Συμμαχίας των Προέδρων, η οποία εκπροσωπεί 500 προέδρους και πρυτάνεις δημόσιων και ιδιωτικών κολεγίων και πανεπιστημίων. «Αντιπροσωπεύουν ήδη τον πληθυσμό που παρακολουθείται στενά στις ΗΠΑ και υπόκεινται σε αυστηρή εποπτεία από το Υπουργείο Υγείας και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα».

Ο προτεινόμενος κανόνας θα μπορούσε να αποτρέψει ορισμένους φοιτητές από το να επιλέξουν να σπουδάσουν στις ΗΠΑ, δήλωσε η Fanta Aw, εκτελεστική διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της NAFSA: Ένωσης Διεθνών Εκπαιδευτικών.

«Σίγουρα θα λειτουργήσει ως πρόσθετο αποτρεπτικό παράγοντα για τους διεθνείς φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εις βάρος των αμερικανικών οικονομιών, της καινοτομίας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας», δήλωσε ο Aw.

Τα υλικοτεχνικά εμπόδια, όπως οι διακοπές στις συνεντεύξεις για βίζα, έχουν ήδη προκαλέσει πλήγμα στις εγγραφές διεθνών φοιτητών. Μια έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης, η οποία συνέλεξε σχόλια από εκατοντάδες ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι το 35% των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα παρατήρησαν μείωση στις αιτήσεις για αυτό το φθινόπωρο, σε σύγκριση με μια μείωση μόλις 17% το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Υπάρχουν επίσης σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τα κολέγια εάν εγγραφούν λιγότεροι ξένοι φοιτητές, επειδή συνήθως πληρώνουν περισσότερα δίδακτρα και λαμβάνουν λιγότερη υποτροφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.