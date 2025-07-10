Συμφωνία Λονδίνου-Παρισιού για πιλοτικό πρόγραμμα «ανταλλαγής μεταναστών»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα μια συμφωνία με τη γαλλική κυβέρνηση για ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανταλλαγής μεταναστών, πρόγραμμα που θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις «επόμενες εβδομάδες».

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα τη συμφωνία μας για ένα πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα: για πρώτη φορά, μετανάστες που φτάνουν με μικρά σκάφη θα συλλαμβάνονται και στη συνέχεια θα επιστρέφονται γρήγορα στη Γαλλία», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «σε αντάλλαγμα για κάθε επιστροφή, ένα διαφορετικό άτομο θα μπορεί να φτάσει μέσω ελεγχόμενης και νόμιμης οδού».

Μόνο άνθρωποι «που δεν έχουν επιχειρήσει να εισέλθουν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο» θα είναι επιλέξιμα για αυτήν την ανταλλαγή, δήλωσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως ένας αριθμός ρεκόρ παράτυπων μεταναστών πέρασε φέτος με σκάφη τη θάλασσα της Μάγχης, που χωρίζει τη Βρετανία από την ηπειρωτική Ευρώπη, κάτι που δείχνει - όπως υπογράμμισε ο Μακρόν - πως το Brexit δεν οδήγησε σε αυστηρότερο έλεγχο των βρετανικών συνόρων.

Ενώ οι υποστηρικτές του Brexit δήλωναν ότι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έδινε στη Βρετανία μεγαλύτερο έλεγχο στα σύνορά της, συνέβη το αντίθετο, είπε ο Μακρόν, λέγοντας πως οι Βρετανοί ψηφοφόροι εξαπατήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.